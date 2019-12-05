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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.12.2019 - 19:30, Son Güncelleme:

Surimi nedir? Surimi nasıl tüketilir?

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Surimi nedir? Surimi nasıl tüketilir?

Uzakdoğu mutfağı sevenlerin bildiği, son yıllarda tüketimi ülkemizde de artan surimi, suşi restoranlarının demirbaş lezzetlerinden. Kıyılmış balık anlamına gelen ve popüler kültürde yerini alan suriminin ne demek olduğu internette merak konusu oldu. Peki, surimi nedir? Surimi nasıl tüketilir? İşte, surimi hakkında detaylar.

Paketlenmiş olarak süpermarket raflarında satılan, suşi restoran menülerinde de sıkça gördüğümüz surimi genellikle balık etinden üretiliyor. Kolesterol içeriği yüksek olan surimi amino asit bakımından da oldukça zengindir. İşte, surimi hakkında detaylar.

SURİMİ NEDİR?

Beyaz etli balıkların ezilip karıştırılmasından ve homojen bir karışım elde edilmesinden sonra içerisine yengeç, ıstakoz veya karides aromaları gibi koku ve tat verici maddeler eklenerek hazırlanan işlenmiş gıda türü.

Genellikle paketlenmiş olarak süpermarket raflarında satılmaktadır. Ürün çoğunlukla pişmiş olarak bulunmaktadır ve tüketime hazırdır. Yengeç ve ıstakoz fiyatlarının pahalı oluşu nedeni ile bu ürünleri tüketemeyenler için, bu ürünlerin tadını, kokusunu ve kısmen de görünüşünü taklit ederek hazırlanmış ürünlerdir.

Ürün içeriği her üretici firmada değişiklik göstermekle birlikte; nişasta, sorbitol, şeker, soya proteini, monosodyum glutamat ve gıda boyası gibi çeşitli katkı maddeleri eklenerek üründe tad ve görünüm yakalanmaya çalışılmaktadır.

 

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