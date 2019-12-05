Surimi nedir? Surimi nasıl tüketilir?
Uzakdoğu mutfağı sevenlerin bildiği, son yıllarda tüketimi ülkemizde de artan surimi, suşi restoranlarının demirbaş lezzetlerinden. Kıyılmış balık anlamına gelen ve popüler kültürde yerini alan suriminin ne demek olduğu internette merak konusu oldu. Peki, surimi nedir? Surimi nasıl tüketilir? İşte, surimi hakkında detaylar.
Paketlenmiş olarak süpermarket raflarında satılan, suşi restoran menülerinde de sıkça gördüğümüz surimi genellikle balık etinden üretiliyor. Kolesterol içeriği yüksek olan surimi amino asit bakımından da oldukça zengindir. İşte, surimi hakkında detaylar.
Beyaz etli balıkların ezilip karıştırılmasından ve homojen bir karışım elde edilmesinden sonra içerisine yengeç, ıstakoz veya karides aromaları gibi koku ve tat verici maddeler eklenerek hazırlanan işlenmiş gıda türü.
Genellikle paketlenmiş olarak süpermarket raflarında satılmaktadır. Ürün çoğunlukla pişmiş olarak bulunmaktadır ve tüketime hazırdır. Yengeç ve ıstakoz fiyatlarının pahalı oluşu nedeni ile bu ürünleri tüketemeyenler için, bu ürünlerin tadını, kokusunu ve kısmen de görünüşünü taklit ederek hazırlanmış ürünlerdir.
Ürün içeriği her üretici firmada değişiklik göstermekle birlikte; nişasta, sorbitol, şeker, soya proteini, monosodyum glutamat ve gıda boyası gibi çeşitli katkı maddeleri eklenerek üründe tad ve görünüm yakalanmaya çalışılmaktadır.