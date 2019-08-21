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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.08.2019 - 14:33, Son Güncelleme:

Sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır?

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Sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır?

Köfte tariflerine yeni bir alternatif yaratmak isteyenler için enfes bir önerimiz var: Sumaklı ekşili köfte. Görüntüsü itibariyle sulu köfteyi de andıran sumaklı ekşili köfte tarifinde malzemeler çok daha çeşitli. Peki, sumaklı ekşili köfte nasıl yapılır, gerekli malzemeler hangileri? İşte, adım adım sumaklı ekşili köfte tarifi

SUMAKLI EKŞİLİ KÖFTE

Köftesi için;

1 su bardağı ince bulgur
300 gr. yağsız kıyma
Yarım su bardağından az su bardağı su
2 çay kaşığı Tuz
Çorbası için Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
2 adet soğan
1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
4 su bardağı et suyu
1 su bardağı nohut – haşlanmış
1 yemek kaşığı sumak ekşisi
2 çay kaşığı Tuz
1 çay kaşığı Karabiber
Üzeri için Malzemeler
4 diş sarımsak
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı Kuru nane
2 çay kaşığı Toz kırmızı biber

YAPILIŞI:

Köftesi için; Kıymayı ve bulguru bir karıştırma kabına alın. Su ve tuz ekleyip, iyice yoğurun. Yoğurduğunuz harçtan misket büyüklüğünde parçalar koparıp, avucunuzun içerisinde yuvarlayarak köfteler hazırlayın.

Çorba için; Soğanı yemeklik doğrayın. Çorba tencerenizi ocağa alın ve tereyağını ekleyin. İçerisine doğradığınız soğanı ekleyin ve kavurun. Soğanlar hafif renk alınca salçaları ekleyip, kavurmaya devam edin.Et suyu, kabuklarını soyduğunuz haşlanmış nohut, tuz ve karabiber ekleyip, 10 dakika kaynatın.Hazırladığınız köfteleri çorbaya ilave edin ve harlı ateşte 20 – 25 dakika pişirin.Sumak ekşisini ekleyin ve tencereyi ocaktan alın.

Üzeri için; Tereyağını bir sos tenceresine alın ve eritin. İçerisine ezilmiş sarımsağı ekleyin. Ardından kuru nane, toz kırmızı biberi ekleyip ocaktan alın.

 

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