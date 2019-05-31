Sultan tatlısı son dönemde şerbetli tatlıların en popülerlerinden. Pişirilmeden önce haşhaş tohumuna bulanan sultan tatlısının çıtır çıtır kıvamı ve lezzeti kolay bir tatlı arayışında olanların damağını çatlatacak. İşte merak edenler için sultan tatlısı tarifi…
Şerbeti için:
Üzeri için:
Şerbetle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın.
İçine limon suyunu ilave edip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara alın.
Tatlının hamuru için tereyağı ve şekeri bir kaba alıp şeker eriyene kadar çırpın.
Yumurta ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.
İrmik, kabartma tozu ve Hindistan cevizini de ekleyip karıştırın.
Son olarak vanilyayı ekleyin. Unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Elinizle yuvarladıktan sonra önce süte daha sonra haşhaş tohumuna bulayın.
Cevizi tatlının ortasına batırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralarında boşluklar bırakarak dizin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verip 25 dakika pişirin.
Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine soğuk şerbeti döküp çekene kadar bekleyin.
Tatlı şerbetini çekince servis edebilirsiniz, afiyet olsun!