Sultan tatlısı tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Sultan tatlısı tarifi
ORTA ZORLUKTA

Sultan tatlısı tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sultan tatlısı tarifi

Sultan tatlısı son dönemde şerbetli tatlıların en popülerlerinden. Pişirilmeden önce haşhaş tohumuna bulanan sultan tatlısının çıtır çıtır kıvamı ve lezzeti kolay bir tatlı arayışında olanların damağını çatlatacak. İşte merak edenler için sultan tatlısı tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 200 gram tereyağı
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3 su bardağı un

Şerbeti için:

  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1,5 su bardağı su
  • 2 damla limon suyu

Üzeri için:

  • 1 su bardağı süt
  • 1 su bardağı haşhaş tohumu
  • 1 su bardağı ceviz içi

 

Hazırlanışı

Şerbetle işe başlayın. Şeker ve suyu bir tencerede kaynatın.

İçine limon suyunu ilave edip birkaç dakika daha kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara alın.

Tatlının hamuru için tereyağı ve şekeri bir kaba alıp şeker eriyene kadar çırpın.

Yumurta ve sıvı yağı ekleyerek çırpmaya devam edin.

İrmik, kabartma tozu ve Hindistan cevizini de ekleyip karıştırın.

Son olarak vanilyayı ekleyin. Unu da azar azar ilave ederek yoğurmaya başlayın.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Elinizle yuvarladıktan sonra önce süte daha sonra haşhaş tohumuna bulayın.

Cevizi tatlının ortasına batırıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine aralarında boşluklar bırakarak dizin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip 25 dakika pişirin.

Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra sıcakken üzerine soğuk şerbeti döküp çekene kadar bekleyin.

Tatlı şerbetini çekince servis edebilirsiniz, afiyet olsun!

Fotoğraf: Alamy
sultan tatlısı nasıl yapılır sultan tatlısı tarifi şerbetli tatlı tarifleri
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Cevizzade tarifi

Ada lokması tarifi

Karamelli şekerpare tarifi

Sirene tatlısı tarifi