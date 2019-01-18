Hafif ve lezzetli bir sütlü tatlı tarifi mi aramıştınız? O halde sizi sultan sarması ile tanıştıralım. “Saray sarması” ya da “sultan lokumu” olarak da bilinen saray sarması tatlısını evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan birkaç temel malzeme ve aşağıda yer alan tarifimiz. İşte sultan sarması tarifi…
Dolgusu için:
Dış katmanı için:
Süt ve şekeri tencereye alın. Üzerine un ve kakaoyu eleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. İçine vanilya ve tereyağını ekleyip iyice yedirin ve ocaktan alın. Kıvamının pürüzsüzleşmesi için 5 dakika mikserle çırpın.
Kare ya da dikdörtgen şeklinde büyük bir fırın tepsisinin tabanına Hindistan cevizini serpip iyice yayın. Üzerine sıcak muhallebiyi dökün ve spatula yardımıyla her tarafını eşitleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletip katılaşmasını sağlayın.
Bu arada süt ile krem şantiyi iyice çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine yine her tarafı eşit olacak şekilde yayın. Yeniden buzdolabına kaldırarak en az 2 saat dinlendirin.
Buzdolabından çıkardığınız tatlıyı önce ortadan ikiye bölün. Yarımların her birini enine keserek eşit parçalara ayırın. Parçaların her birini kendi üzerine sarıp rulo haline getirip servis tabağına alın.