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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Tatlı Tarifleri>Sultan sarması tarifi
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Sultan sarması tarifi

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Sultan sarması tarifi

Hafif ve lezzetli bir sütlü tatlı tarifi mi aramıştınız? O halde sizi sultan sarması ile tanıştıralım. “Saray sarması” ya da “sultan lokumu” olarak da bilinen saray sarması tatlısını evinizde kolayca yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan birkaç temel malzeme ve aşağıda yer alan tarifimiz. İşte sultan sarması tarifi…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 3 yemek kaşığı kakao
  • 1 paket vanilya
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Dolgusu için:

  • 1 paket krem şanti
  • 1 çay bardağı soğuk süt (koyu kıvam istemeyenler 1 su bardağı)

Dış katmanı için:

  • 2 su bardağı Hindistan cevizi

Hazırlanışı

Süt ve şekeri tencereye alın. Üzerine un ve kakaoyu eleyip iyice karıştırın. Kısık ateşte karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelince 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alın. İçine vanilya ve tereyağını ekleyip iyice yedirin ve ocaktan alın. Kıvamının pürüzsüzleşmesi için 5 dakika mikserle çırpın.

Kare ya da dikdörtgen şeklinde büyük bir fırın tepsisinin tabanına Hindistan cevizini serpip iyice yayın. Üzerine sıcak muhallebiyi dökün ve spatula yardımıyla her tarafını eşitleyin. 1 saat kadar buzdolabında bekletip katılaşmasını sağlayın.

Bu arada süt ile krem şantiyi iyice çırpın. Soğuyan muhallebinin üzerine yine her tarafı eşit olacak şekilde yayın. Yeniden buzdolabına kaldırarak en az 2 saat dinlendirin.

Buzdolabından çıkardığınız tatlıyı önce ortadan ikiye bölün. Yarımların her birini enine keserek eşit parçalara ayırın. Parçaların her birini kendi üzerine sarıp rulo haline getirip servis tabağına alın.

Fotoğraf: Alamy
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