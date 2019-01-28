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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.01.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Şuhut'un tescilli yemeği keşkek bin bir emekle hazırlanıyor

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Şuhut'un tescilli yemeği keşkek bin bir emekle hazırlanıyor

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinin yöresel yemeği olan ve çömlekte özel olarak yapılan keşkek, vatandaşların lezzet odağı olmaya devam ediyor.

Şuhut ilçesinde herkesin sevdiği yöresel keşkek yemeğine Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirler de büyük ilgi gösteriyor. Esnafın da iş yerlerinde sabah kahvaltısı olarak tükettiği vazgeçilmez yöresel yemeğin ustası İsmail Aydoğmuş, 10 yıldan beridir keşkek pişirip ilçe halkına ve misafirlere sunduğunu anlattı.

Aydoğmuş, “Yöremize has olan keşkek belki de bir asırdan beri ilçemizde bilinmekte ve keyifle yenilmektedir. Biz de kendi işletmemizi açtıktan sonra sürekli olarak devamını sağladık. 10 Yıldan beri gelen müşterilerimize ikram ediyoruz. Akşamdan hazırlanan ve içinde, göce, löp et ve zıpkın (etli kuyruk kemiği) olan keşkeği fırına sürüyoruz. Sabaha kadar sönük olan fırında kendi halinde pişiyor ve sabah bunun dövme işleminden geçirdikten sonra müşterilerimize servis ediyoruz” dedi.

Keşkek nasıl yapılır Püf noktalarıyla etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifi
Keşkek nasıl yapılır? Püf noktalarıyla etli keşkek ve tavuklu keşkek tarifi

İsmail Aydoğmuş, Afyon ve civar ilçelerine çömlekle bu yemeği gönderdiklerini anlatarak, “Keşkeğimiz Şuhut Belediyesi tarafından tescillenmiştir. Artık Şuhut’a özgü bir keşkeğimizdir inşallah ve bunu tüm Türkiye’ye tanıtmak amacındayız” diye konuştu.

Şuhutun tescilli yemeği keşkek bin bir emekle hazırlanıyor

İşletme Müdürü Sabahattin Akkaya ise konuyla ilgili açıklamalarında, “Biz keşkeği 1 gün önce akşam hazırlığını yapıyoruz. Göce, hayvanın döş kısmı ve zıpkını çömleğe atıyoruz. Sonra içine su koyuyoruz ve sonra bunu fırına veriyoruz. Sabah geldiğinde fırından çıkarıyoruz keşkek pişince bunun dövme işlemine geçiyoruz. Ustam keşkeği dövdükten sonra servis haline geliyor. İlçemizde yöresel bir lezzet halinde yenmektedir. İşletmemize Afyon’da gruplar halinde bayağı gelenler var. Şuhut’ta iyi biliniyor seviliyor bu yemek. Biz mesela işletmemizde günlük 2 çömlek keşkek satıyoruz. Şu anda keşkek satışları çok güzel” dedi.

Müşterilerden Afganistan uyruklu Nasibullah Azizi konuyla ilgili açıklamalarında, “Ben Afganistan’dan geldim ve burada çalışıyorum. Keşkeği çok seviyorum ben her zaman lokantaya gelip yiyorum. Ülkemde bu yemek yok, burada yiyince çok sevdim” diye konuştu.

Keşkek tarifi
Keşkek tarifi

 

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