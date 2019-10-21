Sucuklu köfte tarifi

"Hiç sucuklu köfte olur mu?" demeyin. Eğer Kayseri yemeklerinden bahsediyorsak tabii ki olur. Sucuklu dendiğine bakmayın direkt sucuk koyulmuyor içine. Sucuklu denmesinin sebebi kıyma yoğurulurken içine çemen eklenmesi ve rulo yapıldıktan sonra dilimlenerek pişirilmesi. Bu tarifi yapmak oldukça basit. Siz de denemek isterseniz diye tarifini aşağıya bıraktık. Afiyet olsun...
Kasapta kıyma ile birlikte iç yağını da çektirin.
Sarımsağı ezerek püre haline getirin.
Yoğurma kabına kıymayı, baharatları ve sarımsağı alarak iyice yoğurun.
Toparlanan kıymayı tezgaha serdiğiniz streç filmin üstüne koyun ve hafifçe yayın.
Sorasında 5 santimetre çapında rulo olacak şekilde streç ile sarın.
Kenarlarından çevirerek streci sıkarak kapatın.
Bu şekilde hazırladığınız ruloyu buzdolabında 12 saat kadar dinlendirin.
Pişirmeden önce buzdolabından çıkarın ve 1 santimetre kalınlığında dilimleyin.
Döküm ızgarada ya da yağsız tavada önlü arkalı kızartarak servis yapın.