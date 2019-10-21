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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Sucuklu köfte tarifi
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Sucuklu köfte tarifi

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Sucuklu köfte tarifi

"Hiç sucuklu köfte olur mu?" demeyin. Eğer Kayseri yemeklerinden bahsediyorsak tabii ki olur. Sucuklu dendiğine bakmayın direkt sucuk koyulmuyor içine. Sucuklu denmesinin sebebi kıyma yoğurulurken içine çemen eklenmesi ve rulo yapıldıktan sonra dilimlenerek pişirilmesi. Bu tarifi yapmak oldukça basit. Siz de denemek isterseniz diye tarifini aşağıya bıraktık. Afiyet olsun...

  • Izgarada
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 400 gram yağsız dana kıyma
  • 100 gram dana iç yağı
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı acı kırmızı toz biber
  • Yarım tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tutam karabiber
  • 1 küçük tutam yenibahar
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı çemen

Hazırlanışı

Kasapta kıyma ile birlikte iç yağını da çektirin.

Sarımsağı ezerek püre haline getirin.

Yoğurma kabına kıymayı, baharatları ve sarımsağı alarak iyice yoğurun.

Toparlanan kıymayı tezgaha serdiğiniz streç filmin üstüne koyun ve hafifçe yayın.

Sorasında 5 santimetre çapında rulo olacak şekilde streç ile sarın.

Kenarlarından çevirerek streci sıkarak kapatın.

Bu şekilde hazırladığınız ruloyu buzdolabında 12 saat kadar dinlendirin.

Pişirmeden önce buzdolabından çıkarın ve 1 santimetre kalınlığında dilimleyin.

Döküm ızgarada ya da yağsız tavada önlü arkalı kızartarak servis yapın.

Soğan Karamelize | Mucize Lezzetler
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Fotoğraf: iStock
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