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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
28.01.2019 - 15:47, Son Güncelleme:

Sucuk sevenler bu festivali kaçırmasın

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Sucuk sevenler bu festivali kaçırmasın

Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi tarafından 2017 yılında ilk kez yapılan Sivrihisar’a özgü Meşhur Dövme Sucuk Festivali damaklarda tadını, hafızalarda yerini korurken Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen dev organizasyonun bu yılki tarihi belli oldu. 

10 Şubat Pazar günü Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi Meydanı'nda düzenlenecek coşku dolu festival saat 12.00'de başlayacak.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, "2017 yılında düzenlediğimiz meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivali büyük ses getirmesinin yanında herkes tarafından beğenilen ve sabırsızlıkla beklenen bir festival oldu. Lezzetine güvendiğimiz Sivrihisar sucuğu, festivalimiz sonrasında ülkemizin dört bir yanından talep edilmeye başladı ve kasaplarımız sucuk yetiştiremez oldu. Bizler Sivrihisar’ın tarihini ve kültürünü olduğu kadar lezzetlerini de tüm dünyaya tanıtma konusundaki iddiamızı sürdürüyoruz. 2017 yılında ilkini düzenlediğimiz, yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı festivalimizde 2 ton sucuk ekmek dağıtımı gerçekleştirdik. 2019 yılında bu ilgiyi büyüterek ülke çapında yapmak için uğraşıyoruz. Tüm Türkiye’nin Sivrihisar’ı gelip görmeleri ve yemek kültürümüzden tatmalarını istiyoruz" dedi.

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Yüzügüllü, "Bu yıl da 10 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştireceğimiz festivalimizde 5 ton sucuk ikramında bulunacağız, Programımız sunucu Hilal Özgani’nin sunumuyla başlayacak, değerli sanatçılarımız Derya Uluğ ve Mithat Körler sahne alacaklar. Etkinliğe gelen misafirlerimiz Sivrihisar yöresel ve organik köy ürünlerini, ilçeye özgü hediyelik eşyaları alma fırsatı bulabilecek ve çeşitli etkinlikler, aktiviteler ile dolu, her yaştan insanın keyif alacağı, lezzet şöleni bir festival olacak. Meşhur Sivrihisar Dövme Sucuk Festivalimize herkesi bekliyoruz” dedi.

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