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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
11.02.2019 - 10:11, Son Güncelleme:

Sucuk Festivali için Konya'dan Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e geldiler

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Sucuk Festivali için Konya'dan Afyonkarahisar'dan Eskişehir'e geldiler

Eskişehir'de Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Dövme Sucuk Festivali'ne çevre illerden katılan vatandaşlar, ücretsiz dağıtılan 10 ton sucuk ekmekten alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdu. 

Sivrihisar Belediyesi, ‘Dünyanın merkezinde buluşmak için enfes bir bahanemiz var' sloganıyla düzenlediği festival ile ilçenin ünlü dövme sucuğunu Türkiye'ye ve dünyaya tanıttı. Türkiye’nin her tarafından vatandaşların yoğun katılım gösterdiği festivalde ücretsiz dağıtılan sucuklar vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Pişmiş yaklaşık 10 ton sucuğu yemek için insanlar birbiri ile yarışırken, metrelerce kuyruk oluştu. Festivale en yoğun ilgi Eskişehir'den olurken, Konya, Afyonkarahisar ve birçok ilden de vatandaşlar Sivrihisar'a akın etti.

Eskişehir’den dövme sucuk festivali için Sivrihisar’a gelen Rıfkı Saygın "Çok güzel. Allah razı olsun. Herkesi kaynaştırıyor. Harika olmuş. Biraz sıralarda problem var ama hak yenmediği sürece iyi. Ben ilk seferinde de gelmiştim. O zaman bu kadar kalabalık yoktu. Bu daha güzel olmuş” ifadelerini kullandı.

Sucuk Festivali için Konyadan Afyonkarahisardan Eskişehire geldiler


"SUCUK BAYRAMI İÇİN AFYONKARAHİSAR'DAN GELDİK"

Afyonkarahisar’dan festivale katılan 78 yaşındaki Kadir Bayrak ise, Sivrihisar’ı çok beğendiğini dile getirerek, “Buraya sucuk bayramı için geldik. Burayı çok sevdik. Bunları yapanlardan Allah razı olsun. Daha niceleri inşallah nasip olur bizlere. Yalnız kalkıp oynayamadım. Dizlerim ağrıdığı için oyun oynayamıyorum. Burada arkadaşlar oynadı, ben de sevindim” ifadelerini kullandı. 

"İLK DEFA GELİYORUM"

Konya’dan 7 saatlik yolu kat edip Sivrihisar’a gelen öğretmen Hasan Özen, etkinliği düzenleyen herkese teşekkürlerini iletti. İlk defa sucuk festivali için geldiğini ifade eden Özen, “Sivrihisar ilçemizdeki Dövme Sucuk Festivali'ne katılmayı planlamıştık. Bugün buradayız. İlk defa geliyorum. Böyle kalabalık bir ortam görmekten çok mutlu olduk. Biz Sivrihisar’ı Nasrettin Hoca’nın doğduğu yer olarak biliyorduk ancak böyle bir Dövme Sucuk Festivali'nin de olduğunu öğrendik. Buradaki katılımcıları, kalabalığı bir arada görmekten çok mutlu olduk. Bu etkinliği düzenleyen Sivrihisar Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinlikler toplumumuzu bir araya getiriyor" şeklinde konuştu.

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