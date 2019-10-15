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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 15.10.2019 - 15:51, Son Güncelleme:

Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri tanecikleri nasıl saklanır?

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Su kefiri nasıl yapılır? Su kefiri tanecikleri nasıl saklanır?

Kefir denince aklımıza mayalanmış bir süt ürünü geliyor ama bu kez size su kefirinden bahsedeceğiz. Yine mayalı yani fermente bir içecekten bahsediyoruz ancak bu kefir su ve şekerle yapılıyor. Sütten elde edilen kefirin probiyotik özelliklerini taşımakla birlikte laktoz intoleransı olanların ve veganların da gönül rahatlığıyla tüketebileceği bir içecek. Peki su kefiri nasıl yapılır, su kefiri tanecikleri nasıl saklanır? İşte tüm merak ettikleriniz…

Su kefiri için, tıpkı sütle yapılan kefirde olduğu gibi ihtiyacınız olan ilk şey kefir mayası da denen tanecikler. Bunun dışında su, şeker, şekerli bir meyve ve arzu ederseniz limon dilimleri kullanarak su kefiri hazırlayabilirsiniz.

Malzemelerin miktarları ise şöyle:

1 litre temiz su
1 su bardağının dörtte biri kadar şeker
1 su bardağının dörtte biri kadar aktif kefir tanesi
2 adet kuru incir ya da gün kurusu kayısı veya 10 adet kuru üzüm
Yarım limon
Ve elbette bir cam kavanoz

Gelelim su kefirinin yapılışına…

Kefir nasıl yapılır Evde kefir yapımı
Kefir nasıl yapılır? Evde kefir yapımı

Öncelikle kavanozunuzun iyice temiz olduğundan emin olun.

İçine şekeri ve kefir tanelerini koyun.

Şeker ve tanelerin üzerine dilediğiniz meyveyi ve limon dilimlerini yerleştirin.

Üzerine oda sıcaklığındaki suyu ilave edip ağzını streç filmle kapatın.

Kavanozunuzu doğrudan güneş görmeyen, çok sıcak ya da soğuk olmayan bir yere yerleştirin.

Kefirli kek tarifi
Kefirli kek tarifi

Kefiriniz burada 36 ila 48 saatlik sürede olgunlaşacak. Kefir tanecikleri kavanozun içindeki şekeri tüketerek üreyip çoğalacak. Kavanozunuzu 24 saatin sonunda çalkalayıp kabarcık testi yapabilirsiniz. Kabarcıkların çıkması kefirinizin olgunlaşmaya başladığını gösterir. Olgunlaşma süresinin sonunda tadına baktığınızda suyunuzdaki şeker tadı azalmış olacaktır.

Bu aşamada içilebilir kıvama gelmiş olan su kefirini plastik bir süzgeçle süzün. Taneciklerini durulayıp bir sonraki su kefiri yapımında kullanmak üzere kenara alın.

Su kefiri mayalarını temiz bir şekerli suya koyup 1 ay kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu süre içinde kullanmazsanız kefir taneleri aktiflik özelliğini kaybeder ancak yine de kullanılabilirler. Aktifliği zayıflamış kefir tanesi kullanacaksanız şekerli suda canlandırma işlemini 24 saat arayla kez yapmanız gerekir. Bu süreçte kefir taneleri yeniden aktifleşecektir. Üçüncü fermantasyonda yukarıda belirttiğimiz aşamaları takip etmeniz sonucunda su kefiriniz içilebilecek kıvama gelir.

Kefirli domates çorbası tarifi
Kefirli domates çorbası tarifi

Su kefiri mayalarını kurutup saklamak isterseniz kağıt havluyla kuruladıktan sonra toz şekere gömmeniz gerekir. İçinde tanecikler olan toz şeker derin dondurucuda 5-6 ay kadar saklanabilir. Derin dondurucudan çıkardığınız tanecikleri kullanmadan önce çözdürüp ardından yine şekerli suya koyarak aktifleştirmeniz gerekir.

Evde kefir nasıl yapılır?Sağlık deposu kefirin tüketimi günden güne artıyor. Daha doğal kefir tüketmek isteyenler ise kefirini evde kendisi mayalıyor, gönül rahatlığıyla tüketiyor. Siz de evde kefir yapmak istiyorsanız, videomuzu dikkatle izleyin.
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