Su böreği tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Börek Tarifleri>Su böreği tarifi
USTA İŞİ

Su böreği tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Su böreği tarifi

Su böreğini sevmeyen yoktur. Bir de el açması su böreği olursa ve ustasının elinden çıkarsa tadından yenmez hale gelir. Kahvaltıda sıcak çay eşliğinde harika gidecek olan su böreğini bir de Konya usulü denemenizi tavsiye ederiz. Harcında peynir yerine kıyma olan bu tarifin yapımı biraz zahmetli olsa da yediğinizde uğraştığınıza değdiğini anlayacaksınız. Şimdiden afiyet olsun.

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 5 adet yumurta
  • 1 su bardağından biraz eksik su
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı 
  • 5 su bardağı un

İç harcı için:

  • 500 gram yağsız kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • Tuz
  • Karabiber
  • Maydanoz

Hazırlanışı

Hamur için gerekli malzemeleri derin bir kaba alıp yoğurun.

12 adet beze yapıp bir saat dinlendirin.

Börek tepsisine erimiş tereyağı ve sıvı yağ dökülüp biraz çörek otu serpin.

Bezenin birini oklava yardımıyla açıp tepsiye serin.

Diğer bezeleri de tek tek açarak temiz bir örtünün üzerinde koyup hafif kurumasını bekleyin.

Kuruyan yufkaları üst üste aldıktan sonra dörder parçaya bölün. Dört parçaya ayrılmış ilk 5 yufka, böreğin alt kısmını diğer 5 yufka ise üst kısmını oluşturacak.

Alt için ayırdığınız parçaları tek tek kaynayan tuzlu suya atın.

Parçanın her tarafı suya değdikten sonra tel süzgeç ile alıp ve soğuk suya daldırın.

Daha sonra kevgirin üzerine düzgün bir şekilde serip el yardımı ile suyunu süzün.

Sıcak ve soğuk sudan geçirdiğiniz yufkaların her birini börek tepsisine dengeli bir şekilde serin.

Kıymalı harcı hazırlayıp, tepsinin her tarafına eşit miktarda dağıtın.

Harcın üzerini kapatacak kadar kuru yufkalardan serdikten sonra böreğin alt katı için uyguladığınız işlemi tekrarlayın.

Başta üzeri için ayırdığınız bezeyi, börek tepsisini kaplayacak kadar açın ve su böreğinin on ikinci katı da serince tepsiyi ocağın üstüne alın.

Kısık ateşte, tepsiyi hiç durmadan çevirerek böreğin altını kızartın.

Üst tarafının da kızarması için tepsinin üzerine, büyüklüğüne denk bir diğer bir tepsi kapatarak böreği ters yüz edin.

Bu sırada tepsiye biraz daha yağ ilave edin.

Ters çevirdiğiniz böreği yavaşça tepsiye kaydırın ve diğer tarafı da kızartın.

Böreğinizi sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun...

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
konya yemekleri hamur işi tarifleri su böreği tarifi
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Çin böreği (Spring roll) tarifi

Mevlana böreği tarifi

Gelincik böreği (Çarşaf böreği) tarifi

Börülce böreği tarifi