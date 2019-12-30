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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Sos Tarifleri>Soya sosu tarifi
USTA İŞİ

Soya sosu tarifi

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Soya sosu tarifi

Soya sosu Asya mutfaklarının olmazsa olmaz malzemelerinden. Hem pişirme aşamasında hem de servis aşamasında kullanılabilen soya sosu genelde hazır alınıyor ama aslında evde de yapılabilir. Evde soya sosu yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte ev yapımı soya sosu tarifimiz…

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 500 gram kuru soya fasulyesi
  • 3 yemek kaşığı buğday unu
  • 1 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 5 su bardağı su

Hazırlanışı

Soya fasulyesini iyice yumuşayana kadar uzun süre haşlayın.

Suyunu süzüp bir kaba alın.

Üzerine unu ilave edin ve hamur kıvamına gelene kadar yoğurun.

Hamuru bir tepsiye çok ince bir tabaka halinde yayın.

Güneş gören bir yerde küflenene kadar 7 ila 10 gün bekletin. Bu esnada hiç dokunmayın, karıştırmayın.

Küflendikten sonra tepsiden alıp derin bir kaba koyun.

Kaya tuzunu 5 su bardağı suda eritin.

Tuzlu suyu küflenmiş hamurun üzerine ekleyin.

Ağzını kapatıp güneş gören bir yerde 3 hafta daha bekletin.

Bu sürenin sonunda çok ince bir süzgeçten geçirin.

Elde ettiğiniz soya sosunu cam bir kavanoza koyup ağzı kapalı halde saklayın. Afiyet olsun…

 

Fotoğraf: iStock
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