Soya sosu tarifi

Soya sosu Asya mutfaklarının olmazsa olmaz malzemelerinden. Hem pişirme aşamasında hem de servis aşamasında kullanılabilen soya sosu genelde hazır alınıyor ama aslında evde de yapılabilir. Evde soya sosu yapmak isteyenler için malzemeler ve yapılış aşamalarını aşağıda bulabilirsiniz. İşte ev yapımı soya sosu tarifimiz…