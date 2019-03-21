Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…
Soğanı rendeleyin ve kıymayla bir araya getirin.
Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce karıştırın.
Yufkanızı tezgaha serin. 4 eşit parçaya bölün. Daha küçük mantılar isterseniz 6’ya ya da 8’e de bölebilirsiniz.
Tereyağını eritip ılınmasını bekleyin.
İçine yumurtayı ekleyip çatalla iyice çırpın.
Yağlı yumurtalı karışımı fırçayla yufka parçalarına sürün.
Yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın.
Ruloyu kendi etrafında döndürerek spiral şekli verin.
Pişerken açılmaması için kürdanla tutturup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.
Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün.
Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin.
Bu arada sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın.
Tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.
Mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın.
Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak sıcak servis edin.