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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Sosyete mantısı tarifi
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Sosyete mantısı tarifi

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Sosyete mantısı tarifi

Mantı en sevilen lezzetlerimizden. Ancak hamur açmak vb. işlemler nedeniyle biraz zahmetli bir yemek. Peki hamur açmayı bilmeyenler ya da buna vakti olmayanlar mantı yapmasın, yemesin mi? Tabii ki yesin çünkü onlar için sosyete mantısı var. İşte hazır yufkayla kısa sürede yapıp zevkle yiyebileceğiniz sosyete mantısı tarifi…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 adet yufka
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet yumurta
  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 kase yoğurt
  • 2 diş sarımsak
  • 1,5 yemek kaşığı salça
  • 4 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Soğanı rendeleyin ve kıymayla bir araya getirin.

Tuz ve karabiberi de ekleyip güzelce karıştırın.

Yufkanızı tezgaha serin. 4 eşit parçaya bölün. Daha küçük mantılar isterseniz 6’ya ya da 8’e de bölebilirsiniz.

Tereyağını eritip ılınmasını bekleyin.

İçine yumurtayı ekleyip çatalla iyice çırpın.

Yağlı yumurtalı karışımı fırçayla yufka parçalarına sürün.

Yufkaların geniş kısımlarına hazırladığınız kıymalı harcı yerleştirip sıkıca rulo yapın.

Ruloyu kendi etrafında döndürerek spiral şekli verin.

Pişerken açılmaması için kürdanla tutturup yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine yerleştirin.

Yumurtalı karışımdan mantıların üzerine sürün.

Fırını 170 dereceye ayarlayıp üstü kızarana kadar pişirin.

Bu arada sosu için sarımsağı rendeleyip yoğurda ekleyin ve çırpın.

Tavada yağı ısıtıp salçayı içine ekleyin ve 2-3 dakika kavurun.

Mantıları fırından çıkarıp servis tabağına alın.

Üzerine yoğurdu ve salçalı sosu gezdirip sıcak sıcak servis edin.

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