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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Fotoğraflar: Alamy
25.09.2018 - 09:56, Son Güncelleme:

Sonbaharda bu balıklar yenir

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Sonbahara hoş geldin dediğimiz şu günlerde balık pazarları da yavaş yavaş canlanmaya başladı. İşte önümüzdeki 3 ay boyunca sofralarımıza lezzet katacak balık önerileri...

Balık tercihinizi doğru belirlemek için gurme olmanıza gerek yok. Sadece mevsimleri takip edin yeter. Çünkü mevsimler balığın lezzetini, büyüklüğünü, kalitesini etkileyen en önemli faktör. Balığın en lezzetli, en ucuz ve en bol zamanı olan sonbahar, balık severler için kaçırılmayacak bir mevsim.

Sonbaharın ilk ayı: Eylül

Eylül ayı, av yasağının bittiği ve balığın tezgahlarda görüldüğü ilk ay. Hem havanın henüz fazla soğuk olmaması hem de uzun süredir taze balık tüketilmemesi sebebiyle yağlı ve ağır balıklardan kaçınılmalı. Eylül ayında kılıç, palamut, istavrit, kırlangıç ve sardalye hem çok lezzetli olur hem de hafif olduğu için midenizi yormaz.

Sonbaharda bu balıklar yenir

Şimdi tam zamanı: Ekim

Ekim ayı, denizlerde hareketliliğin fazla olduğu, bazı balık türlerinin sürüler halinde göç etmeye başladığı dönemdir. Dolayısıyla balık türü açısından bu ay hem Marmara hem de Karadeniz için oldukça bereketli geçer. Palamut, barbun, tekir, levrek, sardunya Ekim ayında balık tezgahlarını süsler. Hem lezzeti yerindedir hem de fiyatı her keseye uygun olur. Ekim ayının favori balıkları uskumru, istavrit ve kılıç balığıdır.

Sonbaharda bu balıklar yenir

Sonbaharın son demleri: Kasım

Kasım sonbaharın yerini yavaş yavaş kış mevsimine bıraktığı, balıkların daha da yağlandığı, büyüdüğü ay. Bu ay özellikle küçük balıklar açısından lezzet farkı yaratır, tadına doyum olmaz. Hamsi, uskumru ve istavrit hem balıkçının hem de müşterinin yüzünü güldürür. Balık tezgahları dolup taşar. Küçük balıklar açısından sonbaharın en ucuz fiyatlarını görürüz. Tabii büyük balık severler için de önerilerimiz yok değil. Torik bu ayda kendini gösteren başlıca büyük balık türlerinden biridir. Torik, palamuta çok benzer. Palamut kasımda da genel olarak buzhaneden geldiği için taze taze yemek isteyenler palamut yerine toriği tercih edebilirler.

 

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