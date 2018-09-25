Sonbaharda bu balıklar yenir

Balık tercihinizi doğru belirlemek için gurme olmanıza gerek yok. Sadece mevsimleri takip edin yeter. Çünkü mevsimler balığın lezzetini, büyüklüğünü, kalitesini etkileyen en önemli faktör. Balığın en lezzetli, en ucuz ve en bol zamanı olan sonbahar, balık severler için kaçırılmayacak bir mevsim.

Sonbaharın ilk ayı: Eylül

Eylül ayı, av yasağının bittiği ve balığın tezgahlarda görüldüğü ilk ay. Hem havanın henüz fazla soğuk olmaması hem de uzun süredir taze balık tüketilmemesi sebebiyle yağlı ve ağır balıklardan kaçınılmalı. Eylül ayında kılıç, palamut, istavrit, kırlangıç ve sardalye hem çok lezzetli olur hem de hafif olduğu için midenizi yormaz.





Şimdi tam zamanı: Ekim

Ekim ayı, denizlerde hareketliliğin fazla olduğu, bazı balık türlerinin sürüler halinde göç etmeye başladığı dönemdir. Dolayısıyla balık türü açısından bu ay hem Marmara hem de Karadeniz için oldukça bereketli geçer. Palamut, barbun, tekir, levrek, sardunya Ekim ayında balık tezgahlarını süsler. Hem lezzeti yerindedir hem de fiyatı her keseye uygun olur. Ekim ayının favori balıkları uskumru, istavrit ve kılıç balığıdır.





Sonbaharın son demleri: Kasım

Kasım sonbaharın yerini yavaş yavaş kış mevsimine bıraktığı, balıkların daha da yağlandığı, büyüdüğü ay. Bu ay özellikle küçük balıklar açısından lezzet farkı yaratır, tadına doyum olmaz. Hamsi, uskumru ve istavrit hem balıkçının hem de müşterinin yüzünü güldürür. Balık tezgahları dolup taşar. Küçük balıklar açısından sonbaharın en ucuz fiyatlarını görürüz. Tabii büyük balık severler için de önerilerimiz yok değil. Torik bu ayda kendini gösteren başlıca büyük balık türlerinden biridir. Torik, palamuta çok benzer. Palamut kasımda da genel olarak buzhaneden geldiği için taze taze yemek isteyenler palamut yerine toriği tercih edebilirler.