Sonbahar yağmurlarında sığınılacak en güzel 5 kafe

İşte sonbaharın tadını çıkarabileceğiniz en güzel 5 kafe…

Thales





Thales, tatlı bir köşk olduğu için sonbahar mekânı olabilecek en muhteşem yer. Sabahları lezzetli bir kahvaltı, öğlen sıcacık bir kahve, akşamsa günün yorgunluğunu atmak için arkadaşlarınızla bir şeyler içebileceğiniz bir yer. Köşk olması sebebiyle zaten oldukça romantik bir havası olduğu yetmiyormuş gibi, bir de bahçesi yok mu? Her mevsim şahane! Bu yüzden sonbaharın tadını çıkarmak için Thales, mutlaka uğranılası bir yer. Yağmurlu havalarda içerde, yağmursuz havalarda ise bahçesinde harika vakit geçirebilirsiniz.

Adres: Caferağa Mahallesi, Hacı Şükrü Sk. No:7, 34710 Kadıköy/İstanbul

Kafe Sen





Kafe Sen de, Kadıköy'deki tatlı köşklerden bir tanesi. Ama bu kez köşkümüz biraz minik. Sanıyoruz bu hali, oraya ayrı bir hava katıyor. Yazın önünde birkaç masa oluyor ve dışarıda kahvaltı etmek gerçekten çok keyifli. Ama bundan daha keyifli olan bir şey varsa o da, sonbaharda Kafe Sen'in sıcacık iç mekânında oturarak sokağı izlemek. Ve tabii ki salep yudumlamak... Mekânın işletmecileri de, en az bu küçük köşk kadar şahane insanlar. Bu yüzden bir sonbahar yağmuruna Kadıköy civarında yakalanırsanız, koşarak Kafe Sen'e gidebilir, sıcacık bir saleple içinizi ısıtabilirsiniz.

Adres: Osmanağa Mahallesi, General Asım Gündüz Cd. No:28, 34714 Kadıköy/İstanbul

Urban





Kedileriyle, müzikleriyle ve loş ortamıyla Urban, gerçek bir sonbahar mekânıdır. Bu tatlı kafede bir sonbahar gününde, kitabınızı okuyabilir, bilgisayarınızla işlerinizi halledebilir ya da bir dostunuzla tatlı tatlı sohbet edebilirsiniz. Çünkü sonbaharın miskinliği, en iyi burada yaşanır. Yemekleri de gayet lezzetlidir. Her derde deva bu şirin kafeyi, sonbahar âşıklarına özellikle tavsiye ediyoruz.

Adres: Kuloğlu Mahallesi, Galatasaray Kartal Sok. No:6/A, 34433 Beyoğlu/İstanbul

1kahve





Cihangir'in en tatlı kafelerinden biri olan 1kahve, tam da pencere kenarına oturup yağmuru izlemelik bir yer. Burası, ister kitabınızı okuyun, ister çalışın; her ne yapıyorsanız onu keyifli hale getirebilir. Ayrıca kahveleri, çikolataları, çayları ve kekleriyle ağzınızı tatlandırmak için birebir. Eğer bir gün, sonbahar yağmurlarında sığınacak tatlı bir kafe arsanız, 1kahve'yi mutlaka deneyin deriz.

Adres: Cihangir Mahallesi, Bakraç Sokak No:19, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Mavra





Mavra, size serin sonbahar havalarında ev konforu sunan ender mekânlardan bir tanesi. Ayrıca rahat koltuklarıyla kahve ve kitap keyfi yapmak için de oldukça ideal. Lezzetli şarapları ve yemekleriyle insanı etkileyen Mavra'da, dilerseniz ilginç tasarım ürünler de satın alabiliyorsunuz. Hem göze, hem damağa hem de gönle hitap ediyor kısacası. Bu yüzden bir sonbahar gününde Mavra'ya uğramanızı özellikle tavsiye ederiz.

Adres: Şahkulu Mahallesi, Serdar-ı Ekrem Caddesi 31/A, 34421 Beyoğlu/İstanbul

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