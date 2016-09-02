Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar
Lezzetiyle herkesi büyüleyen çikolataların binlerce çeşidini bulabileceğiniz çikolatacılar son yılların trend mekanları arasında.
Mutlulukla yakından ilgisi olan çikolata, enfes tadıyla herkesin vazgeçemediği lezzetlerden. Kakao ve sütün birleşiminden oluşan bu harika lezzet, tatlı yemek istediğimizde ilk aklımıza gelenlerden. Yüzyıllardır çikolata yapımına emek veren ve kalitesiyle öne çıkan mekanlara ek olarak İstanbul'da da son zamanlarda pek çok çikolata dükkanı açıldı. İşte lezzetiyle öne çıkan yeni nesil çikolatacılar:
1. MODA ÇİKOLATA DÜKKANI - MODA
2012 yılında açılan Moda Çikolata Dükkanı, el yapımı farklı çikolatalar deneyimlemek isteyenleri bekliyor. Krokandan, bitter çikolataya, antep fıstıklıdan bademli ve kahveli trüfe kadar çok çeşitli çikolata bulmak mümkün. Enfes çikolataların tadına bakabileceğiniz mekanda ayrıca sıcak çikolata ve Türk kahvesi içerek ortamın keyfine varabilirsiniz.
2. BUTTERFLY HANDMADE CHOCOLATE - ETİLER
Kaliteli ve özel el yapımı çikolata çeşitleriyle öne çıkan Butterfly, ilk butik çikolata işine girenlerden. Dünya kalitesindeki kakaolarını el yapımı artizanlığıyla birleştiren Butterfly, pastalarıyla da oldukça iddialı. İstinye Park'ta da bir şubesi bulunan çikolatacı özel günlerde farklı çikolata çeşitleri hediye etmek isteyenler için doğru adres.
3. MARIE ANTOINETTE - NİŞANTAŞI
2015 yılında Nişantaşı'nda açılan Fransız çikolatacı Marie Antionette, şık çikolata sunumları ve 18. yüzyılı andıran mekanı ile adından söz ettiriyor. Mekanın üst kısmındaki atölyede çikolatalarını üreten Marie Antionette'de dilerseniz tek tek dilerseniz de kilo ile çikolata alabiliyorsunuz. Çikolataların paket tasarımlarıyla da öne çıkan mekanda mocha praline ve tiramisu truffle denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.
4. VAKKO CHOCOLATE - İSTİNYE PARK
Butik çikolatacı deyince ilk akla gelen mekanlardan biri de İstinye Park'ta şubesini açan Vakko Chocolate. Çikolata çeşitlerinin ve tasarımlarının göze çarptığı Vakko'da ayrıca çikolata kutuları da özenle tasarlanmış. Özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilecek olan çikolatacıda, kahveli, fındıklı, romlu ve portakallı çikolataları denemenizi tavsiye ederiz.
5. RUMELİ ÇİKOLATACISI - KADIKÖY
Şık camekanları ve sunumuyla ön plana çıkmayı başaran Rumeli Çikolatacısı mis gibi çikolata kokusuyla sizi dükkanına davet ediyor. Mekanın ortasında yer alan çikolata şelalesi ise görülmeye değer. Kahveli, hindistan cevizli, bademli ve krokanlı çikolatalarını denemek için Rumeli Çikolatacısı'nı ziyaret etmeniz şart.
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