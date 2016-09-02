Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Lezizz Yemek Kültürü
02.09.2016 - 13:58, Son Güncelleme:

Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

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Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

Lezzetiyle herkesi büyüleyen çikolataların binlerce çeşidini bulabileceğiniz çikolatacılar son yılların trend mekanları arasında.

Mutlulukla yakından ilgisi olan çikolata, enfes tadıyla herkesin vazgeçemediği lezzetlerden. Kakao ve sütün birleşiminden oluşan bu harika lezzet, tatlı yemek istediğimizde ilk aklımıza gelenlerden. Yüzyıllardır çikolata yapımına emek veren ve kalitesiyle öne çıkan mekanlara ek olarak İstanbul'da da son zamanlarda pek çok çikolata dükkanı açıldı. İşte lezzetiyle öne çıkan yeni nesil çikolatacılar:

Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

1. MODA ÇİKOLATA DÜKKANI - MODA

2012 yılında açılan Moda Çikolata Dükkanı, el yapımı farklı çikolatalar deneyimlemek isteyenleri bekliyor. Krokandan, bitter çikolataya, antep fıstıklıdan bademli ve kahveli trüfe kadar çok çeşitli çikolata bulmak mümkün. Enfes çikolataların tadına bakabileceğiniz mekanda ayrıca sıcak çikolata ve Türk kahvesi içerek ortamın keyfine varabilirsiniz.

Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

2. BUTTERFLY HANDMADE CHOCOLATE - ETİLER

Kaliteli ve özel el yapımı çikolata çeşitleriyle öne çıkan Butterfly, ilk butik çikolata işine girenlerden. Dünya kalitesindeki kakaolarını el yapımı artizanlığıyla birleştiren Butterfly, pastalarıyla da oldukça iddialı. İstinye Park'ta da bir şubesi bulunan çikolatacı özel günlerde farklı çikolata çeşitleri hediye etmek isteyenler için doğru adres.

Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

3. MARIE ANTOINETTE - NİŞANTAŞI

2015 yılında Nişantaşı'nda açılan Fransız çikolatacı Marie Antionette, şık çikolata sunumları ve 18. yüzyılı andıran mekanı ile adından söz ettiriyor. Mekanın üst kısmındaki atölyede çikolatalarını üreten Marie Antionette'de dilerseniz tek tek dilerseniz de kilo ile çikolata alabiliyorsunuz. Çikolataların paket tasarımlarıyla da öne çıkan mekanda mocha praline ve tiramisu truffle denenmesi gereken lezzetlerin başında geliyor.

Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

4. VAKKO CHOCOLATE - İSTİNYE PARK

Butik çikolatacı deyince ilk akla gelen mekanlardan biri de İstinye Park'ta şubesini açan Vakko Chocolate. Çikolata çeşitlerinin ve tasarımlarının göze çarptığı Vakko'da ayrıca çikolata kutuları da özenle tasarlanmış. Özel günlerde rahatlıkla tercih edilebilecek olan çikolatacıda, kahveli, fındıklı, romlu ve portakallı çikolataları denemenizi tavsiye ederiz.

Son yılların trend mekanı: Çikolatacılar

5. RUMELİ ÇİKOLATACISI - KADIKÖY

Şık camekanları ve sunumuyla ön plana çıkmayı başaran Rumeli Çikolatacısı mis gibi çikolata kokusuyla sizi dükkanına davet ediyor. Mekanın ortasında yer alan çikolata şelalesi ise görülmeye değer. Kahveli, hindistan cevizli, bademli ve krokanlı çikolatalarını denemek için Rumeli Çikolatacısı'nı ziyaret etmeniz şart.

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