Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe
GeriLezizz Yemek Kültürü Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Lezizz Yemek Kültürü
19.10.2016 - 12:13, Son Güncelleme:

Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe

Soğuk demleme esasına dayalı cold brew hafif ve karamel dokulu kahve arayışında olanlara göre. İşte başarılı cold brew tadabileceğiniz mekanlar...

Geçtiğimiz yıl ülkemizde popülerleşmeye başlayan cold brew kahve çekirdeklerinin 6 ile 15 saat arasında bekletilip süzüldükten sonra ikram edildiği bir soğuk kahve çeşidi. Soğuk demleme kahve olarak da adlandırılan cold brew sütle, sek şekilde veya çeşitli şuruplar eşliğinde de tüketilebiliyor. Hafif ve karamel dokulu bir kahve arayışında olanlar için cold brew gayet yerinde bir tercih...

1. PETRA ROASTING CO

Gayrettepe'de konumlanan bu üçüncü dalga kahveci özel olarak yaptığı cold brew kahveleriyle hayli iddialı. Kahvenin her çeşidini bulabileceğiniz mekanda ayrıca litrelik olarak cold brew alıp eve de götürebiliyorsunuz. Dilerseniz organik sütle hazırlanmış olan cold brew kahvelerin tadına da bakabilirsiniz. Kahvenizin yanında mekanın ev yapımı kek ve tatlı çeşitlerinin de tadına varabilirsiniz.

Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe

2. MOC

Teşvikiye'de bulunan Moc, yeni açılmasına rağmen birçok kişi tarafından keşfedilmiş mekanların başında geliyor. Karamelli, şeker kamışlı veya sütlü olarak servis edilen cold brew kahveler eşliğinde günlük hazırlanan pasta, kek ve meyveli kuplardan birini seçmeniz tavsiye edilir. Mekanda ayrıca kahve üzerine sertifikalı dersler almak da mümkün.

3. COFFEETOPIA

Eminönü'nde yeni açılan üçüncü dalga kahvecilerden olan Coffetopia, her damak tadına uygun kahve seçenekleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Cold brew konusunda da usta olan mekanın üst katı kitaplarla dolu ve sessizlik arayanlar için hayli ideal.

4. KOZMOS COFFEE BOMONTİ

Yeni açılan mekanlarıyla şehrin trend buluşma noktalarından biri olan Bomonti, kahve dükkanlarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Bunlardan biri de Kosmoz Coffee. Bomonti civarındaki en keyifli kahvecilerden biri olan Kozmos Coffee'de cold brew kahvenizi özel hazırlanan şişelerde alabilir ve evde veya sokakta da cold brew keyfi yapabilirsiniz. Mekan atıştırmalıklarıyla da iddialı.

Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe

5. FEDERAL GALATA

Galata Kulesi'nin yakınında bulunan mekan, cold brew kahveleriyle adından sıkça söz ettiriyor. 24 saatte üretilen cold brew kahveler özel kokteyl çeşitleriyle de hayli ilgi görüyor. Katkı maddesi kullanılmadan üretilen şurupları da dilerseniz kahvenizi zenginleştirmek için deneyebilirsiniz. Kahvenin yanında harika kek çeşitleri de sizleri bekliyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Lezizz Öneriler

Sıradaki Haber

Sosyal medyanın tartışılan yemeği arabaşı çorbası

İstanbul’un efsanelerinden Mandabatmaz’ın Cemil Usta’sı hayatını kaybetti

Göbeklitepe ziyaretçileri için lezzet şölenine hazırlanıyor

Kış gecelerinin vazgeçilmez lezzeti: "Tel helva"