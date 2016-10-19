Son trendlerden cold brew tadabileceğiniz 5 kafe
Soğuk demleme esasına dayalı cold brew hafif ve karamel dokulu kahve arayışında olanlara göre. İşte başarılı cold brew tadabileceğiniz mekanlar...
Geçtiğimiz yıl ülkemizde popülerleşmeye başlayan cold brew kahve çekirdeklerinin 6 ile 15 saat arasında bekletilip süzüldükten sonra ikram edildiği bir soğuk kahve çeşidi. Soğuk demleme kahve olarak da adlandırılan cold brew sütle, sek şekilde veya çeşitli şuruplar eşliğinde de tüketilebiliyor. Hafif ve karamel dokulu bir kahve arayışında olanlar için cold brew gayet yerinde bir tercih...
1. PETRA ROASTING CO
Gayrettepe'de konumlanan bu üçüncü dalga kahveci özel olarak yaptığı cold brew kahveleriyle hayli iddialı. Kahvenin her çeşidini bulabileceğiniz mekanda ayrıca litrelik olarak cold brew alıp eve de götürebiliyorsunuz. Dilerseniz organik sütle hazırlanmış olan cold brew kahvelerin tadına da bakabilirsiniz. Kahvenizin yanında mekanın ev yapımı kek ve tatlı çeşitlerinin de tadına varabilirsiniz.
2. MOC
Teşvikiye'de bulunan Moc, yeni açılmasına rağmen birçok kişi tarafından keşfedilmiş mekanların başında geliyor. Karamelli, şeker kamışlı veya sütlü olarak servis edilen cold brew kahveler eşliğinde günlük hazırlanan pasta, kek ve meyveli kuplardan birini seçmeniz tavsiye edilir. Mekanda ayrıca kahve üzerine sertifikalı dersler almak da mümkün.
3. COFFEETOPIA
Eminönü'nde yeni açılan üçüncü dalga kahvecilerden olan Coffetopia, her damak tadına uygun kahve seçenekleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Cold brew konusunda da usta olan mekanın üst katı kitaplarla dolu ve sessizlik arayanlar için hayli ideal.
4. KOZMOS COFFEE BOMONTİ
Yeni açılan mekanlarıyla şehrin trend buluşma noktalarından biri olan Bomonti, kahve dükkanlarıyla da adından söz ettirmeye başladı. Bunlardan biri de Kosmoz Coffee. Bomonti civarındaki en keyifli kahvecilerden biri olan Kozmos Coffee'de cold brew kahvenizi özel hazırlanan şişelerde alabilir ve evde veya sokakta da cold brew keyfi yapabilirsiniz. Mekan atıştırmalıklarıyla da iddialı.
5. FEDERAL GALATA
Galata Kulesi'nin yakınında bulunan mekan, cold brew kahveleriyle adından sıkça söz ettiriyor. 24 saatte üretilen cold brew kahveler özel kokteyl çeşitleriyle de hayli ilgi görüyor. Katkı maddesi kullanılmadan üretilen şurupları da dilerseniz kahvenizi zenginleştirmek için deneyebilirsiniz. Kahvenin yanında harika kek çeşitleri de sizleri bekliyor.
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