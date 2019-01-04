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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
04.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Somon nasıl pişirilir? Somon pişirme teknikleri

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Somon nasıl pişirilir? Somon pişirme teknikleri

İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen somon, kısa sürede kolayca pişirilebilmesi, birçok farklı tarife uyum sağlaması ve tam bir omega-3 deposu olması nedeniyle Türkiye’de de sofraların vazgeçilmezleri arasına girdi. Peki somon nasıl pişirilir? Aslına bakarsanız somonu pişirmenin tek bir yöntemi yok. İsterseniz fırında ya da ızgarada pişirin, isterseniz tencerede poşe yaparak yiyin. Hatta suşi tabaklarında sıkça karşımıza çıkan somonu çiğ bile yiyebilirsiniz. İşte somon nasıl pişirilir öğrenmek isteyenler için çeşit çeşit somon pişirme teknikleri…

Poşe somon

Poşe tekniği ya da poşeleme balık, yumurta gibi malzemeleri sıcak suyun içinde pişirmeye deniyor. Somonu poşe tekniğiyle pişirmek için defne yaprağı, kişniş gibi baharatlarla birlikte streç filmden paketlerin içine sıkıca sarıp kaynamış suyun içine bırakmanız yeterli. Balığınız 10 dakika içinde pişecek. Üstelik hiç yağ kullanmamış olacaksınız ve tüm vitamin ve mineralleri de içinde kalacak.

Poşe somon tarifi
Poşe somon tarifi

Şişte somon

Somonları kenarları 3 santimetre uzunluğunda küplere bölüp zeytinyağı ve limon suyuyla marine ettikten sonra ahşap şişlere dizin. Ardından ızgaraya yerleştirip 3 dakika pişirin. Böylece kısa süre içinde enfes bir somon yemeği hazırlamış olacaksınız. Şişte somon özellikle kebap meraklıları için çok uygun bir pişirme tekniği.

Somon şiş kebap tarifi
Somon şiş kebap tarifi

Tavada somon

Somon da bildiğiniz tüm balıklar gibi tavada kolayca pişer. Ancak balığın yağlı yapısı nedeniyle somonu tavada pişirirken çok fazla ekstra yağ eklemekten kaçının. Balığın tavaya yapışmasını önleyecek kadar yağ yeterli olacaktır. Balıkları önden mısır ununa bulamanızı da tavsiye ederiz. Üçerden altı dakika içinde somonunuz hazır.

Tavada somon tarifi
Tavada somon tarifi

Izgarada somon

Somonu en kolay pişirme tekniklerinden biri de ızgarada. Tek yapmanız gereken balıklarınızı limon suyu, tuz ve zeytinyağından oluşan marine sosunda 15 dakika beklettikten sonra ızgaraya almak. Üstelik somon ızgarada piştiğinde çok da hafif oluyor.

Izgara somon tarifi
Izgara somon tarifi

Fırında somon

Somonu kolayca pişirebileceğiniz bir diğer teknik de fırında. Tek yapmanız gereken balıklarınızı iyice yağladığınız tepsiye dizip, üzerine damak zevkinize göre bir sos sürmek. Böylece çok hafif ve sağlıklı, aynı zamanda da lezzetini kaybetmemiş bir somon pişirebilirsiniz. Ancak balığı fırında pişirmenin yaklaşık yarım saat alacağını belirtelim.

Fırında somon tarifi
Fırında somon tarifi

Çiğ somon

Suşi sevenler bilirler; somon çiğ olarak tüketilebilen balıklardandır. Dahası Norveçlilerin ‘gravlax’ isimli balık mezesi de çiğ somonun en iyi örneklerindendir. Bunun için balıklarınızı tuz, şeker ve hardala bulayıp marine olması için 20 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Ayrıca somonla tartar da yapabilirsiniz. 

Hardallı gravlax tarifi
Hardallı gravlax tarifi

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Balık 101Bayat balık nasıl anlaşılır? Derin dondurucuda balık nasıl saklanmalı? Kokusuz balık pişirmenin püf noktaları nelerdir? Bütün soruların cevapları detaylarıyla videomuzda...
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