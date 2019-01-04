Somon nasıl pişirilir? Somon pişirme teknikleri
İsveç, Norveç gibi İskandinav ülkelerinde sıkça tüketilen somon, kısa sürede kolayca pişirilebilmesi, birçok farklı tarife uyum sağlaması ve tam bir omega-3 deposu olması nedeniyle Türkiye’de de sofraların vazgeçilmezleri arasına girdi. Peki somon nasıl pişirilir? Aslına bakarsanız somonu pişirmenin tek bir yöntemi yok. İsterseniz fırında ya da ızgarada pişirin, isterseniz tencerede poşe yaparak yiyin. Hatta suşi tabaklarında sıkça karşımıza çıkan somonu çiğ bile yiyebilirsiniz. İşte somon nasıl pişirilir öğrenmek isteyenler için çeşit çeşit somon pişirme teknikleri…
Poşe somon
Poşe tekniği ya da poşeleme balık, yumurta gibi malzemeleri sıcak suyun içinde pişirmeye deniyor. Somonu poşe tekniğiyle pişirmek için defne yaprağı, kişniş gibi baharatlarla birlikte streç filmden paketlerin içine sıkıca sarıp kaynamış suyun içine bırakmanız yeterli. Balığınız 10 dakika içinde pişecek. Üstelik hiç yağ kullanmamış olacaksınız ve tüm vitamin ve mineralleri de içinde kalacak.
Şişte somon
Somonları kenarları 3 santimetre uzunluğunda küplere bölüp zeytinyağı ve limon suyuyla marine ettikten sonra ahşap şişlere dizin. Ardından ızgaraya yerleştirip 3 dakika pişirin. Böylece kısa süre içinde enfes bir somon yemeği hazırlamış olacaksınız. Şişte somon özellikle kebap meraklıları için çok uygun bir pişirme tekniği.
Tavada somon
Somon da bildiğiniz tüm balıklar gibi tavada kolayca pişer. Ancak balığın yağlı yapısı nedeniyle somonu tavada pişirirken çok fazla ekstra yağ eklemekten kaçının. Balığın tavaya yapışmasını önleyecek kadar yağ yeterli olacaktır. Balıkları önden mısır ununa bulamanızı da tavsiye ederiz. Üçerden altı dakika içinde somonunuz hazır.
Izgarada somon
Somonu en kolay pişirme tekniklerinden biri de ızgarada. Tek yapmanız gereken balıklarınızı limon suyu, tuz ve zeytinyağından oluşan marine sosunda 15 dakika beklettikten sonra ızgaraya almak. Üstelik somon ızgarada piştiğinde çok da hafif oluyor.
Fırında somon
Somonu kolayca pişirebileceğiniz bir diğer teknik de fırında. Tek yapmanız gereken balıklarınızı iyice yağladığınız tepsiye dizip, üzerine damak zevkinize göre bir sos sürmek. Böylece çok hafif ve sağlıklı, aynı zamanda da lezzetini kaybetmemiş bir somon pişirebilirsiniz. Ancak balığı fırında pişirmenin yaklaşık yarım saat alacağını belirtelim.
Çiğ somon
Suşi sevenler bilirler; somon çiğ olarak tüketilebilen balıklardandır. Dahası Norveçlilerin ‘gravlax’ isimli balık mezesi de çiğ somonun en iyi örneklerindendir. Bunun için balıklarınızı tuz, şeker ve hardala bulayıp marine olması için 20 dakika kadar bekletmeniz yeterli. Ayrıca somonla tartar da yapabilirsiniz.
BALIK PİŞİRİRKEN ÇOK İŞİNİZE YARAYACAK DÖRT İPUCU
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