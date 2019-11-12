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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Sokak simidi tarifi

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Sokak simidi tarifi

Özellikle kahvaltılar ve 5 çayları söz konusu oldu mu çıtır çıtır bir sokak simidinin yerini çok az şey tutabilir. Küçük yerlerde halen “Sıcak simiiittt” diye bağırarak simidimizi kapımıza kadar getiren satıcılara rasgelebiliyoruz ancak büyük şehirlerde güzel bir simit yemek için fırına gitmek şart. Ama bugünden sonra sokak simidinizi evde yapıp zevkle ve lezzetle tüketebilirsiniz. İşte bol susamlı nefis simidin malzemeleri ve tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 60+ dk

Malzemeler

  • 1 su bardağı ılık su
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 adet yumurta
  • 1 paket instant maya
  • 3,5-4 su bardağı un

Üzeri için:

  • Yarım çay bardağı su
  • Yarım çay bardağı pekmez
  • 1 kase susam

Hazırlanışı

Ilık su, ılık süt, şeker ve mayayı derin bir kasede karıştırıp maya canlanana kadar birkaç dakika bekleyin.

Ardından yumurtayı kırıp karıştırın.

Karıştırmaya devam ederek azar azar un ilave edin.

Son olarak tuzunu ekleyip elinize yapışmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Üzerini nemli bir bezle ya da streç filmle örttüğünüz hamuru oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandırın.

Bu esnada pekmezi sulandırıp inceltin.

Susamları hafifçe kavurup soğumaya bırakın.

Mayalanan hamurdan minik bezeler koparın ve bu bezeleri elinizle çubuk haline getirin.

İki çubuğu birbirine örgü gibi dolayıp iki ucunu birleştirin.

Halkaları önce pekmezli suya ardından susama bulayın.

Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine aktarın.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

25-30 dakika kadar fırınladığınız simitlerinizi sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…

Birkaç dakika içinde hazır: Şipşak tava böreği
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Fotoğraf: Alamy
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