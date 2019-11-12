Sokak simidi tarifi

Özellikle kahvaltılar ve 5 çayları söz konusu oldu mu çıtır çıtır bir sokak simidinin yerini çok az şey tutabilir. Küçük yerlerde halen “Sıcak simiiittt” diye bağırarak simidimizi kapımıza kadar getiren satıcılara rasgelebiliyoruz ancak büyük şehirlerde güzel bir simit yemek için fırına gitmek şart. Ama bugünden sonra sokak simidinizi evde yapıp zevkle ve lezzetle tüketebilirsiniz. İşte bol susamlı nefis simidin malzemeleri ve tarifi…
Üzeri için:
Ilık su, ılık süt, şeker ve mayayı derin bir kasede karıştırıp maya canlanana kadar birkaç dakika bekleyin.
Ardından yumurtayı kırıp karıştırın.
Karıştırmaya devam ederek azar azar un ilave edin.
Son olarak tuzunu ekleyip elinize yapışmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Üzerini nemli bir bezle ya da streç filmle örttüğünüz hamuru oda sıcaklığında 1 saat kadar mayalandırın.
Bu esnada pekmezi sulandırıp inceltin.
Susamları hafifçe kavurup soğumaya bırakın.
Mayalanan hamurdan minik bezeler koparın ve bu bezeleri elinizle çubuk haline getirin.
İki çubuğu birbirine örgü gibi dolayıp iki ucunu birleştirin.
Halkaları önce pekmezli suya ardından susama bulayın.
Pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine aktarın.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
25-30 dakika kadar fırınladığınız simitlerinizi sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun…