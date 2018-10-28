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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet Akif Parlak, Gaziantep (AA)
28.10.2018 - 18:29, Son Güncelleme:

Soğuk algınlığı ve gribin doğal ilacı beyran çorbası

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Soğuk algınlığı ve gribin doğal ilacı beyran çorbası

UNESCO'nun gastronomi dalında "yaratıcı şehirler" ağında olan Gaziantep'in tescilli lezzetlerinden "beyran" özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirerek, soğuk algınlığı ve gribe karşı koruyor.

Yüksek harlı ateşte pişirilen, içinde kuzu eti, sirke, baharat ve bol sarımsak barındıran, Gaziantep kahvaltılarının vazgeçilmezi olan beyran, "içen hasta olmaz", "eskiden ilaç yoktu beyran vardı" sloganlarıyla bölgede kış aylarında en çok tüketilen çorbaların başında geliyor.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beyranın içerdiği besinler itibariyle özellikle kış aylarında bağışıklık sistemini destekleyip, hastalıklardan korunmak için oldukça faydalı bir yiyecek olduğunu söyledi.

Beyranın et, et suyu, acı kırmızı biber, bol sarımsak ve sonradan eklenen limonla servis edildiğini anlatan Araz, beyranın içinde bulunan her maddenin, bağışıklık sistemi güçlendirdiğini ifade etti.

Kış aylarında özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanların mutlaka beyran içmesini tavsiye ettiklerini belirten Araz, şunları kaydetti:

"Bütün bunlara baktığımız zaman hepsi kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirip nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanmamızı engelleyecektir. Eğer hastaysak kolay atlatmamıza vesile olacak besin maddesidir. Enfeksiyon durumunda vücutta bir yıkım oluyor ve burada et destekleyici bir faktördür. Baharat ve sarımsak da klasik olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen maddelerdir."

Beyranın mikroplara karşı bir savunma hattı görevi üslendiğine dikkati çeken Araz, şöyle devam etti:

"Vücudumuzun savunma sisteminin, mikroplarla, virüslerle daha etkili başa çıkmasını sağlıyor. Beyran oldukça sıcak içilen bir yemektir. Bu da aynı zamanda semptomatik olarak boğaz ağrısında rahatlamaya, içinde içerdiği acının uyarıcı etkisiyle de burun ve sinüzitteki tıkanıklarda rahatlamaya yol açıyor. Genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, nezle, girip ve soğuk algınlığı gibi durumlarda kolay iyileşmeyi hızlandırdığını söyleyebiliriz."

Beyran Ustası Ahmet Çadır da beyranın en çok sabah erken veya gecenin geç saatlerinde tüketildiğini dile getirdi.
Beyranın yapımının oldukça zor ve zahmetli olduğunu anlatan Çadır, özellikle içine katılan etin ve suyunun iyi kaynamış olması gerektiğini ifade etti.

Kış aylarında beyranın daha çok rağbet gördüğünü belirten Çadır, "Özellikle kış aylarında işlerimiz yoğunlaşıyor. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar beyran çorbasına akın ediyor. Bunun içinde çok faydalı maddeler var ve insanı dinç tutuyor. Limon sıkıyoruz, bol C vitamini içerir ve en önemlisi bol sarımsak var, doğal antibiyotiktir. Bunların hepsi birleşince vücuda kış aylarında siper oluyor ve hastalıktan koruyor. Eskiden soğuk alanlar doktora gitmezlermiş. Hemen bir beyran içermiş ve kısa zamanda kendine gelirmiş" dedi.

Mehmet Sönmez ise yöre halkı olarak beyranı çok sevdiklerini dile getirerek, "İçinde sağlığa iyi gelen ne arasanız var. Onun için doktora gitmektense beyran içip kendimizi soğuktan korumayı tercih ediyoruz. Kış aylarında 3 güne bir mutlaka içeriz" diye konuştu.

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