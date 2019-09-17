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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
17.09.2019 - 21:33, Son Güncelleme:

Soğanlama nasıl yapılır? İşte mercimekli ekmek aşı (soğanlama) tarifi

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Soğanlama nasıl yapılır? İşte mercimekli ekmek aşı (soğanlama) tarifi

Anadolu sofralarında yer tutan soğanlama, yöresel tatların vazgeçilmezlerinden. Bu lezzeti tatmak isteyip ilk kez soğanlama yemeği yapacak olanlar, internette soğanlama tariflerini araştırıyor. Peki, soğanlama yemeği nasıl yapılır? Soğanlama malzemeleri nelerdir? İşte,mercimekli ekmek aşı (soğanlama) tarifi ve malzemeleri..

Genellikle kıyma ya da farklı malzemelerle hazırlanan soğanlama, mercimekli tarifi ile lezzeti ve tadıyla sofralarınızın demirbaşları arasında yer alacak. İşte, Sahrap Soysal'ın özel tarifi ile soğanlama yapımı...

Bayat ekmek dilimlerini kuşbaşı formunda doğrayın.

Malzeme

* 1 su bardağı yeşil mercimek
* 4 adet orta boy kuru soğan
* 4 yemek kaşığı sıvıyağ (30-50 gr. tereyağı da kullanabilirsiniz)
* 1 yemek kaşığı domates salçası
* 1 su bardağı sıcak su
* 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber
* 2 tatlı kaşığı kuru nane
* 4 adet yumurta

Ayrıca;

* 2-3 dilim bayat ekmek (Kuru yufka ya da bayat pide de kullanabilirsiniz)

Yapılışı

Bayat ekmek dilimlerini kuşbaşı formunda doğrayın. (Kuru yufka kullanacaksanız ufak ufak parçalayın, bayat pide kullanacaksanız küp küp doğrayın.) Ekmek parçalarını geniş bir tabağa yan yana dizip bir kenarda bekletin.

Mercimeği iyice yumuşayıncaya kadar haşlayıp süzün. Soğanları yemeklik incecik doğrayarak geniş bir tencereye (Vok tavası da kullanabilirsiniz) aktarın.
Sıvıyağı ekleyip orta ısılı ateşin üzerine oturtun. Sürekli karıştırarak, 10-12 dakika kavurup salçayı ekleyin. Haşlayıp süzdüğünüz mercimeği, tuzu, biberleri ve naneyi ilave edin. Ardından 1 su bardağı sıcak suyu da katın. Arada sırada karıştırarak kaynatın.

Kaynayınca ocağın altını kısıp 10 dakika daha kaynatarak suyunu iyice çektirin.

Üzerine yumurtaları da kırıp karıştırın. Yumurtalar pişince ocaktan alın. Henüz sıcak haldeyken ekmek parçalarının üzerine aktarıp sıcak sıcak servise sunun.
Afiyet olsun...

 

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