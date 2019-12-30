Soğan salatası tarifi

Soğan salatası, Adana mutfağına ait, kebabın yanında bulunması şart olan enfes bir lezzet. Sumaklı soğan olarak da bilinen soğan salatasının yapılışı çok basit. Tek bir püf noktası var o da soğanların sulanmasını önlemek için salatanın tuzunu sonradan eklemek. Hazırsanız soğan salatasının tarifi geliyor. Şimdiden elinize sağlık…