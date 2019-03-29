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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Soğan kebabı tarifi
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Soğan kebabı tarifi

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Soğan kebabı tarifi

Soğan kebabı Gaziantep mutfağına ait nefis lezzetlerden biri. Etlerin kuru soğanların içine doldurulmasıyla elde edilen soğan kebabını siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte soğan kebabının tarifi…

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 kilogram kuru soğan (mandalina büyüklüğünde soğanlar kullanın)
  • 350 gram az yağlı kıyma
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 2 çay kaşığı tuz

Sosu için:

  • Çeyrek çay bardağı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı domates salçası
  • 1,5 çay bardağı su

Hazırlanışı

Kıymayı yoğurma kabına alın.

İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyip 5 dakika kadar yoğurun.

Kıymadan soğan sayısı kadar parça koparıp elinizle yuvarlayın ve kenara alın.

Soğanların tepelerindeki kökleri kesin. Soğanların en dış kabuklarını da ayıklayın.

Soğanların orta katmanlarını dikkatlice çıkarın ve hazırladığınız kıyma toplarını bu boşluklara doldurun.

Soğanları tepsiye dizin.

Fırını 250 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.

Tepsiyi fırına verip soğanların ve köftelerin rengi değişene kadar pişirin.

Salça, nar ekşisi ve suyu bir kasede iyice çırpın.

Soğanları fırından alıp üzerine bu sosu gezdirin.

Tepsiyi üzerini alüminyum folyoyla kapatıp yeniden fırına verin ve 10-15 dakika daha pişirin.

Sıcak servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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