Soğan kebabı tarifi

Soğan kebabı Gaziantep mutfağına ait nefis lezzetlerden biri. Etlerin kuru soğanların içine doldurulmasıyla elde edilen soğan kebabını siz de evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. İşte soğan kebabının tarifi…
Sosu için:
Kıymayı yoğurma kabına alın.
İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber ekleyip 5 dakika kadar yoğurun.
Kıymadan soğan sayısı kadar parça koparıp elinizle yuvarlayın ve kenara alın.
Soğanların tepelerindeki kökleri kesin. Soğanların en dış kabuklarını da ayıklayın.
Soğanların orta katmanlarını dikkatlice çıkarın ve hazırladığınız kıyma toplarını bu boşluklara doldurun.
Soğanları tepsiye dizin.
Fırını 250 dereceye ayarlayıp önceden ısıtın.
Tepsiyi fırına verip soğanların ve köftelerin rengi değişene kadar pişirin.
Salça, nar ekşisi ve suyu bir kasede iyice çırpın.
Soğanları fırından alıp üzerine bu sosu gezdirin.
Tepsiyi üzerini alüminyum folyoyla kapatıp yeniden fırına verin ve 10-15 dakika daha pişirin.
Sıcak servis yapın.