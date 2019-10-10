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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Soğan kebabı nasıl yapılır? Adım adım soğan kebabı tarifi

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Soğan kebabı nasıl yapılır? Adım adım soğan kebabı tarifi

Ülkemizde pek çok kebap çeşidi var, bunlardan biri de Gaziantep yöresinde yapılan soğan kebabı. Adından da anlaşılacağı üzere soğandan yapılan soğan kebabının tarifinde kuzu kıyması kullanılır. Peki, soğan kebabı nasıl yapılır? Adım adım soğan kebabı tarifi...

Soğan kebabı, dilimlenmiş soğan, biber ve nar sosunda pişirilmiş öğütülmüş kuzu köftesi ile yapılan bir kebap çeşididir. Soğanın hastalıklara karşı koruyucu olması nedeniyle kış tarifi olarak kabul edilir.

SOĞAN KEBABI MALZEMELERİ

1 kilo ufak soğan (mandalina büyüklüğünde)
350 gr az yağlı kıyma
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
2 çay kaşığı Tuz
Sosu için:
Çeyrek çay bardağı nar ekşisi
1 tatlı kaşığı domates salçası
1,5 çay bardağı su

SOĞAN KEBABI NASIL YAPILIR?

Kıymayı yoğurma kabına alın. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave ederek 5 dakika yoğurun. Soğan sayısı kadar parçaya bölüp yuvarlayın ve kenara alın. Soğanların tepelerindeki püskülleri bıçak yardımıyla kesin. Yıkayın ve soğanın ilk kabuk katmanını alın. Tam ortasından soğanın katlarını çıkarın arasında boşluk kalsın buraya yaptığınız köfteler sığdırılacak… Soğanların aralarına köfteleri sıkıştırın ve tepsiye dizin. Tüm soğan ve kıyma bitinceye kadar bu işleme devam edin. Önceden ısıtılmış 250 derecede fırında soğanların ve köftelerin rengi değişinceye kadar pişirin. Nar ekşisi, salça ve suyu bir kasede iyice çırpın. Pişen soğanları fırından alın ve kaşık yardımıyla üzerine bu sostan gezdirin. Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve 10-15 dakika daha soğanlar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin. Sıcak servis yapın.

 

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