Soğan halkası nasıl yapılır? İşte soğan halkası tarifi
Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı ve püf noktaları…
Öncelikle gerekli malzemelere bir göz atalım:
2 adet büyük beyaz soğan
1 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
Biraz karabiber
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı mısır nişastası
2 su bardağı kadar çekilmiş kuru ekmek
Sıvı yağ
Soğan halkası nasıl yapılır?
Un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi derince bir kasede birleştirip karıştırın. İçine yumurtayı ilave edin ve yeniden karıştırın. Son olarak ağır ağır sütü de ekleyip koyu ancak akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.
Soğanları 1 santimetre kalınlığında dilimleyin ve 2-3 katmanda bir içini çıkararak halkalar elde edin. Soğanlarınızı önce nişastaya, ardından hazırladığınız hamura, son olarak da kuru ekmek kırıntılarına bulayın.
Sıvı yağı iyice kızdırın. Soğanlarınızı yağa atıp altın rengi olunca çıkarın.
İsterseniz soğan halkasının hamuruna sarımsak tozu ve toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz soğanların katmanlarının arasına incecik dilimlenmiş kaşar ya da cheddar peyniri ekleyerek, peynirli soğan halkası da yapabilirsiniz.
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