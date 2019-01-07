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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Mutfak Tüyoları
07.01.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Soğan halkası nasıl yapılır? İşte soğan halkası tarifi

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Soğan halkası nasıl yapılır? İşte soğan halkası tarifi

Çıtır çıtır kızarmış soğan halkaları, en sevilen atıştırmalıkların başında geliyor. Özellikle burgercilerde çok sık karşımıza çıkan soğan halkalarını, dondurulmuş halde alıp kızartabileceğiniz gibi kendi soğan halkanızı kendiniz de yapabilirsiniz. Birkaç temel malzemeyle yapabileceğiniz soğan halkaları, ev partilerinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. İşte soğan halkalarının yapılışı ve püf noktaları…

Öncelikle gerekli malzemelere bir göz atalım:

2 adet büyük beyaz soğan
1 su bardağı un
1 adet yumurta
Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
1 tatlı kaşığı tuz
Biraz karabiber
1 su bardağı süt
Yarım su bardağı mısır nişastası
2 su bardağı kadar çekilmiş kuru ekmek
Sıvı yağ

Ev yapımı ketçap tarifi
Ev yapımı ketçap tarifi

Soğan halkası nasıl yapılır?

Un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi derince bir kasede birleştirip karıştırın. İçine yumurtayı ilave edin ve yeniden karıştırın. Son olarak ağır ağır sütü de ekleyip koyu ancak akışkan kıvamlı bir hamur elde edin.

Soğanları 1 santimetre kalınlığında dilimleyin ve 2-3 katmanda bir içini çıkararak halkalar elde edin. Soğanlarınızı önce nişastaya, ardından hazırladığınız hamura, son olarak da kuru ekmek kırıntılarına bulayın.

Sıvı yağı iyice kızdırın. Soğanlarınızı yağa atıp altın rengi olunca çıkarın.

İsterseniz soğan halkasının hamuruna sarımsak tozu ve toz kırmızı biber de ekleyebilirsiniz. Arzu ederseniz soğanların katmanlarının arasına incecik dilimlenmiş kaşar ya da cheddar peyniri ekleyerek, peynirli soğan halkası da yapabilirsiniz.

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