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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
20.08.2019 - 14:40, Son Güncelleme:

Soğan dolması nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi

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Soğan dolması nasıl yapılır? İşte soğan dolması tarifi

Antibiyotik etkisiyle bilinen kuru soğan, neredeyse Türk mutfağındaki her yemeğin ana malzemelerinden biri. Gözümüzü yaşlı bıraksa da vazgeçemediğimiz soğanın en estetik ve en lezzetli hallerinden birini hazırladık: Soğan dolması. Tek tek yaprakları ayrılan soğanlar iç harçla buluşuyor, tadına doyum olmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Peki, soğan dolması nasıl yapılır? İşte, adım adım soğan dolması tarifi

SOĞAN DOLMASI

1 kilo ufak soğan (mandalina büyüklüğünde)
350 gr az yağlı kıyma
Kırmızıbiber (isteğe göre)
1 çay kaşığı Karabiber
2 çay kaşığı Tuz

Sosu için:

Çeyrek çay bardağı nar ekşisi (sos değil gerçek ekşi)
1 tatlı kaşığı domates salçası
1,5 çay bardağı su

Yapılışı:

Kıymayı yoğurma kabına alın. İçine tuz, karabiber ve kırmızı biber ilave ederek 5 dakika kaar yoğurun.
Soğan sayısı kadar parçaya bölüp yuvarlayın ve kenara alın.
Soğanların tepelerindeki püskülleri bıçak yardımıyla kesin.
Yıkayın ve soğanın ilk kabuk katmanını alın.
Tam ortasından bıçakla kesin ama sonunda 1-2 santimlik bir pay bırakın ki soğan tamamen ayrılmasın.
Soğanları aralayın, aralarına köfteleri sıkıştırın ve tepsiye dizin.
Tüm soğan ve kıyma bitinceye kadar bu işleme devam edin. (Soğanların açılmaması için sıkışık olması lazım, uygun boyutlarda bir tepsi seçin.)
Önceden ısıtılmış 250 derecede fırında soğanların ve köftelerin rengi değişinceye kadar pişirin.
Nar ekşisi, salça ve suyu bir kasede iyice çırpın.
Pişen soğanları fırından alın ve kaşık yardımıyla üzerine bu sostan gezdirin.
Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın ve 10-15 dakika daha soğanlar tamamen yumuşayıncaya kadar pişirin.
Sıcak servis yapın.

 

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