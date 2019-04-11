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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Fotoğraf: Ingimage
11.04.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Smoothie nedir? Smoothie tarifleri

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Smoothie nedir? Smoothie tarifleri

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte smoothie tariflerine yönelik araştırmalar başladı. Yoğun bir karışım olduğu için doyurucu özelliğe sahip olan smoothie diyette olanların da popüler içeceklerinden biri. Peki, smoothie nedir, nasıl yapılır? İşte smoothie tarifleri

Smoothie, taze meyve ya da meyve suyundan yapılmış, tatlı ve dondurulmuş bir içecektir. Milk shake'e ve ice slush'a benzer. Günün ilerleyen saatlerine kadar tok tutar. Sporcuların özellikle protein tozu ekleyerek kullandığı görülmüştür. Smoothie'nizi yaparken, günlük beslenme gereksinimlerinizi göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu içecek özellikle sağlıklı yağlara ihtiyaç duyan insanlar için mükemmeldir.

AVOKADOLU SMOOTHIE

Malzemeler:

200 mililitre Hindistan cevizi sütü
1 adet olgun avokado
1 adet salatalık
2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
1 çay kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı bal
Frenk maydanozu

Yapılışı:

Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve ortasında bulunan çekirdeği keskin bir bıçak yardımıyla çekerek çıkartın.
Yarısını alıp kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.
Salatalığı kabuklarını soymadan halka halka kesin.
Hindistan cevizi sütü, avokado küplerini, yoğurdu, balı ve salatalıkları kabına alın.
Hafif pütürlü bir hal alana kadar blender'da tüm malzemeleri çekin.
Servis bardağına aldığınız smoothie'ye chia tohumunu serpiştirin ve Frenk maydanozu ile süsleyin. 

Badem sütü tarifi
Badem sütü tarifi

ANANASLI SMOOTHIE

Malzemeler:

200 mililitre süt
2 dilim ananas
1 portakal
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
Yarım çay kalığı zencefil

Yapılışı:

Ananasın kabuğunu soyup ortasında bulunan sert kısmı aldıktan sonra ananası dilimleyerek küçük parçalar haline getirin.
Kabuğunu soyduğunuz portakalları da küçük parçalar halinde dilimleyin.
Yağsız süt, meyve parçacıkları, yoğurt, toz zerdeçal ve zencefili kabına yerleştirin.
Tüm malzemeyi hafif pütürlü halde kalana kadar blender'da çektirin.
Servis bardağına alabilirsiniz.

Çilekli smoothie tarifi
Çilekli smoothie tarifi

SALATALIKLI SMOOTHIE

Malzemeler:

1 tane salatalık
3 dal kereviz sapı
Maydanoz
Ispanak
1 parça zencefil
1 su bardağı su

Yapılışı:

Salatalığı kabuklarıyla beraber halka halka doğrayın.
Ssalatalığı, maydanoz yapraklarını, ıspanakları, kereviz saplarını, parça zencefili ve son olarak suyu blender'a ekleyin.
Pürüzsüz sıvı bir kıvam alana kadar blender'da çektirin.
Servis bardağınız aldığınız bol yeşillikli smoothie'yi salatalık dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin.
Sağlık saçıyor, afiyet olsun! 

Klasik smoothie bowl tarifi
Klasik smoothie bowl tarifi

 

Metabolizma Hızlandıran Smoothie | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Metabolizma Hızlandıran Smoothie var!
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