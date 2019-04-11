Smoothie nedir? Smoothie tarifleri
Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte smoothie tariflerine yönelik araştırmalar başladı. Yoğun bir karışım olduğu için doyurucu özelliğe sahip olan smoothie diyette olanların da popüler içeceklerinden biri. Peki, smoothie nedir, nasıl yapılır? İşte smoothie tarifleri
Smoothie, taze meyve ya da meyve suyundan yapılmış, tatlı ve dondurulmuş bir içecektir. Milk shake'e ve ice slush'a benzer. Günün ilerleyen saatlerine kadar tok tutar. Sporcuların özellikle protein tozu ekleyerek kullandığı görülmüştür. Smoothie'nizi yaparken, günlük beslenme gereksinimlerinizi göz önünde bulundurabilirsiniz. Bu içecek özellikle sağlıklı yağlara ihtiyaç duyan insanlar için mükemmeldir.
AVOKADOLU SMOOTHIE
Malzemeler:
200 mililitre Hindistan cevizi sütü
1 adet olgun avokado
1 adet salatalık
2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
1 çay kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı bal
Frenk maydanozu
Yapılışı:
Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve ortasında bulunan çekirdeği keskin bir bıçak yardımıyla çekerek çıkartın.
Yarısını alıp kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.
Salatalığı kabuklarını soymadan halka halka kesin.
Hindistan cevizi sütü, avokado küplerini, yoğurdu, balı ve salatalıkları kabına alın.
Hafif pütürlü bir hal alana kadar blender'da tüm malzemeleri çekin.
Servis bardağına aldığınız smoothie'ye chia tohumunu serpiştirin ve Frenk maydanozu ile süsleyin.
ANANASLI SMOOTHIE
Malzemeler:
200 mililitre süt
2 dilim ananas
1 portakal
1 yemek kaşığı süzme yoğurt
Yarım çay kaşığı toz zerdeçal
Yarım çay kalığı zencefil
Yapılışı:
Ananasın kabuğunu soyup ortasında bulunan sert kısmı aldıktan sonra ananası dilimleyerek küçük parçalar haline getirin.
Kabuğunu soyduğunuz portakalları da küçük parçalar halinde dilimleyin.
Yağsız süt, meyve parçacıkları, yoğurt, toz zerdeçal ve zencefili kabına yerleştirin.
Tüm malzemeyi hafif pütürlü halde kalana kadar blender'da çektirin.
Servis bardağına alabilirsiniz.
SALATALIKLI SMOOTHIE
Malzemeler:
1 tane salatalık
3 dal kereviz sapı
Maydanoz
Ispanak
1 parça zencefil
1 su bardağı su
Yapılışı:
Salatalığı kabuklarıyla beraber halka halka doğrayın.
Ssalatalığı, maydanoz yapraklarını, ıspanakları, kereviz saplarını, parça zencefili ve son olarak suyu blender'a ekleyin.
Pürüzsüz sıvı bir kıvam alana kadar blender'da çektirin.
Servis bardağınız aldığınız bol yeşillikli smoothie'yi salatalık dilimleri ve maydanoz yapraklarıyla süsleyin.
Sağlık saçıyor, afiyet olsun!
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