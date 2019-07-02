Smoothie nedir? Smoothie nasıl yapılır?
Çeşitli meyve ve sebzelerle yapılabilen, doyurucu ve besleyici kıvamı olan smoothie, formuna dikkat eden ve kilo vermek isteyenler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle yaz mevsiminin gelmesiyle serinletici özelliği de bulunan smoothie, evde mikser ve çırpıcılarla hazırlanıyor. Peki, smoothie nasıl yapılır? İşte, pratik smoothie tarifi.
Sebze ağırlıklı smoothiler sindirimi düzene sokarak, metobolizma direncini arttırmaya yardımcı oluyor. Avokado, yeşillik, kivi, armut, chia tohumu ile hazırlanan smoothie, güne zinde başlamak isteyenlerin de favori içecekleri arasında bulunuyor. İşte, smoothienin faydalarıyla ilgili bazı bilgiler.
SMOOTHİE’LERİN FAYDALARI NELERDİR
-Smoothie’ler içerisinde barındırdığı sebze ve meyvelerle besleyici ve arındırıcıdır.
-Smoothie hazırlanırken doğru seçilen meyve ve sebzeler ile kan şekeriniz dengeli yükselir. Tatlı isteğiniz baskılanır ve tok kalırsınız.
-Bir bardak smoothie güne daha zinde başlamanızı sağlar.
-Diyetlerde büyük önem taşıyan lifi dolu dolu almanızı sağlar. Kırmızı meyveler, avokado, yeşillik, kivi, armut, Chia tohumu, keten tohumu gibi besinleri tüketmenizi sağlar. Bu besinler de uzun süren tokluk hissini beraberinde getirir.
-Sebze ağırlıklı smoothiler sindirimi düzene sokar.
-Yüksek antioksidan içeriği sayesinde hem cildi güzelleştirir hem de metabolizma direncini artırır.
-Smoothie’ler enerji seviyesini artırır, vücudu dinç tutar.
AVOKADOLU SMOOTHIE
Malzemeler:
200 mililitre Hindistan cevizi sütü
1 adet olgun avokado
1 adet salatalık
2 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt
1 çay kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı bal
Frenk maydanozu
Yapılışı:
Avokadoyu ortadan ikiye kesin ve ortasında bulunan çekirdeği keskin bir bıçak yardımıyla çekerek çıkartın.
Yarısını alıp kabuğunu soyun ve küp küp doğrayın.
Salatalığı kabuklarını soymadan halka halka kesin.
Hindistan cevizi sütü, avokado küplerini, yoğurdu, balı ve salatalıkları kabına alın.
Hafif pütürlü bir hal alana kadar blender'da tüm malzemeleri çekin.
Servis bardağına aldığınız smoothie'ye chia tohumunu serpiştirin ve Frenk maydanozu ile süsleyin.