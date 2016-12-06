Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Lezizz Yemek Kültürü
06.12.2016 - 16:45, Son Güncelleme:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

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Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Kebap denince sizde de akan sular duruyorsa ve mutfağımızın en lezzetli yemeği kebap diyorsanız, Zomato kullanıcılarının verdikleri puanlardan yola çıkılarak hazırlanan bu liste tam da size göre!

Beyti:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Florya Şenlikköy’de hizmet veren Beyti, lezzetleriyle olduğu kadar şık dekorasyonuyla da beğeni topluyor. Kebap ve ızgara çeşitleri konusunda müdavimlerini oluşturmuş.

Nişantaşı Başköşe:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Kebapseverlerin sıklıkla uğradığı Başköşe’nin en sevilen lezzetli şaşlık kebabı. Mekan hem lezzetleri hem de güler yüzlü hizmetiyle müdavimlerini oluşturmuş.

Adana Ocakbaşı:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Kurtuluş'ta hizmet veren Adana Ocakbaşı, salaş ve lezzetli kebap arayışı olanlar için ideal adreslerden biri. Geniş bir kebap menüsü bulunuyor.

Çanak Kebap Katmer:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Acıbadem, Göztepe ve Kozyatağı'ndaki şubelerinde hizmet veren Çanak Kebap’ın en sevilen şubesi Acıbadem. Paket servis hizmetinde de oldukça başarılı olan Çanak Kebap’ın en meşhur lezzeti ise katmer. 

Kaşıbeyaz Bosphorus:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Yeniköy sahilinde yer alan görkemli restoranında konuklarına lezzetli yemeklerle beraber eşsiz bir İstanbul manzarası da sunan Kaşıbeyaz’ın en beğenilen yemekleri Boğaz Tava ve Sadrazam Kebabı.

Zübeyir Ocakbaşı & Restaurant:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Ocakbaşı denince akla gelen ilk adreslerden olan Zübeyir hem ortamı hemde sunduğu et ve kebap çeşitleriyle en beğenilenler arasında. Mekan haftanın her günü dolu.

Hamdi Restaurant:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Eminönü'ndeki 4 katlı restoranına ek olarak Şişli ve Beyoğlu şubelerini de geçtiğimiz yıllarda açan Hamdi’nin fıstıklı kebabını halen denemediyseniz size en yakın şubeden rezervasyon yaptırmanızı öneririz. 

Etiler Uludağ Kebapçısı:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Bursa’dan getirttiği günlük taze ürünleri müşterilerine sunan Etiler Uludağ Kebapçısı, bölgenin en beğenilenlerinden biri.

Kalbur Et ve Kebap Restaurant:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Ataşehir’deki geniş restoranda hizmet veren Kalbur Et, et ve kebapseverlerin favori mekanlarından biri. Lezzetli bir deneyim yaşamak için ideal bir adres.

Şehzade Cağ Kebabı:

Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı

Senelerdir Sirkeci’de hizmet veren ve günün her saati dolup taşan Şehzade, hızlı ve güler yüzlü servisiyle de tercih nedeni. İstanbul’un en sevilen restoranlarından biri diyebiliriz.

zomato.com tarafından hazırlanmıştır.

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