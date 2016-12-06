Sizde de yeri başkaysa böyle buyurun: İstanbul’un en sevilen 10 kebapçısı
Kebap denince sizde de akan sular duruyorsa ve mutfağımızın en lezzetli yemeği kebap diyorsanız, Zomato kullanıcılarının verdikleri puanlardan yola çıkılarak hazırlanan bu liste tam da size göre!
Beyti:
Florya Şenlikköy’de hizmet veren Beyti, lezzetleriyle olduğu kadar şık dekorasyonuyla da beğeni topluyor. Kebap ve ızgara çeşitleri konusunda müdavimlerini oluşturmuş.
Nişantaşı Başköşe:
Kebapseverlerin sıklıkla uğradığı Başköşe’nin en sevilen lezzetli şaşlık kebabı. Mekan hem lezzetleri hem de güler yüzlü hizmetiyle müdavimlerini oluşturmuş.
Adana Ocakbaşı:
Kurtuluş'ta hizmet veren Adana Ocakbaşı, salaş ve lezzetli kebap arayışı olanlar için ideal adreslerden biri. Geniş bir kebap menüsü bulunuyor.
Çanak Kebap Katmer:
Acıbadem, Göztepe ve Kozyatağı'ndaki şubelerinde hizmet veren Çanak Kebap’ın en sevilen şubesi Acıbadem. Paket servis hizmetinde de oldukça başarılı olan Çanak Kebap’ın en meşhur lezzeti ise katmer.
Kaşıbeyaz Bosphorus:
Yeniköy sahilinde yer alan görkemli restoranında konuklarına lezzetli yemeklerle beraber eşsiz bir İstanbul manzarası da sunan Kaşıbeyaz’ın en beğenilen yemekleri Boğaz Tava ve Sadrazam Kebabı.
Zübeyir Ocakbaşı & Restaurant:
Ocakbaşı denince akla gelen ilk adreslerden olan Zübeyir hem ortamı hemde sunduğu et ve kebap çeşitleriyle en beğenilenler arasında. Mekan haftanın her günü dolu.
Hamdi Restaurant:
Eminönü'ndeki 4 katlı restoranına ek olarak Şişli ve Beyoğlu şubelerini de geçtiğimiz yıllarda açan Hamdi’nin fıstıklı kebabını halen denemediyseniz size en yakın şubeden rezervasyon yaptırmanızı öneririz.
Etiler Uludağ Kebapçısı:
Bursa’dan getirttiği günlük taze ürünleri müşterilerine sunan Etiler Uludağ Kebapçısı, bölgenin en beğenilenlerinden biri.
Kalbur Et ve Kebap Restaurant:
Ataşehir’deki geniş restoranda hizmet veren Kalbur Et, et ve kebapseverlerin favori mekanlarından biri. Lezzetli bir deneyim yaşamak için ideal bir adres.
Şehzade Cağ Kebabı:
Senelerdir Sirkeci’de hizmet veren ve günün her saati dolup taşan Şehzade, hızlı ve güler yüzlü servisiyle de tercih nedeni. İstanbul’un en sevilen restoranlarından biri diyebiliriz.
zomato.com tarafından hazırlanmıştır.
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