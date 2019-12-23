MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Nerede Ne Yenir HaberleriSiz hiç zahmet etmeyin, ziyafet masanıza gelsin
GeriNerede Ne Yenir Siz hiç zahmet etmeyin, ziyafet masanıza gelsin
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Nerede Ne Yenir
23.12.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Siz hiç zahmet etmeyin, ziyafet masanıza gelsin

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Siz hiç zahmet etmeyin, ziyafet masanıza gelsin

Yeni yılı karşılamak için günleri saymaya başladık bile... Yılbaşı ağaçları evlerin başköşesinde yerlerini alıyor, sevdiklerimiz için bir bir hediyeler seçiliyor, evde yapılacak kutlamalar için eş dost yılbaşı yemeklerine davet ediliyor. Siz de yeni yıl kutlamaları için şimdiden hazırlıklara başladıysanız ihtiyacınız olan hindi ziyafetleri için size özel mekânlar sunuyoruz.

Bu bir ilandır.

İşte Türkiye’nin 3 farklı şehrinde hindi siparişi verebileceğiniz yerler...

Ankara için:

Batıkent Mado Çakırlar Şubesi bir yılbaşı geleneği olan hindiyi, evlerde nasıl pişireceğim diye düşünenlere harika bir hizmet sunuyor. Burayı tıklayın ve sipariş verin.

İzmir için:

DoubleTree by Hilton İzmir – Alsancak’ın güveni ve kalitesi ile evdeki veya iş yerindeki yılbaşı sofrana özel hazırlanacak hindi ile tam bir lezzet şöleni yaşatacak… Hindi siparişi için linki tıklayın.

Siz hiç zahmet etmeyin, ziyafet masanıza gelsin

İstanbul için:

Kalite hizmet anlayışıyla özenle hazırlanan hindi lezzetleri için burayı tıklayın.

DoubleTree By Hilton Moda'nın senin için özel hazırladığı yılbaşı hindisi ve yeni yıl pastasıyla yeni yıla lezzetli bir başlangıç yapmak için burayı tıklayın. 

Yılbaşını dostlarınızı evinizde karşılamak istiyorsanız Sheraton Grand Istanbul Ataşehir’in mutfağından enfes yılbaşı hindisini gel-al servis paketi ile sofralarınızı süslüyor. Burayı tıklayın ve hindinizi alın.

Enfes lezzetiyle sofraları süsleyen yılbaşı hindisi, gel-al servis ile Mayhoş Restaurant Tuzla’da sizin zevkinize sunuluyor. Linki tıklamanız ve sipariş vermeniz yeterli!

Siz hiç zahmet etmeyin, ziyafet masanıza gelsin

Yeni yıl için bütün planlar ve hazırlıkları tamamladıysanız sevdiklerinizle yemek sonrası afiyetle yiyebileceğiniz pastalarınızı da unutmayınız. Meyveli pastayı mı yoksa çikolatalı pastayı mı tercih edersiniz? 8 kişilik iki farklı seçenekli pastanız Kaya İstanbul Fair & Convention’da sizi bekliyor. Sipariş vermek için tıklayın. 

Bu içerik Yakala.co tarafından hazırlanmıştır.

 

İç Pilav Yatağında Hindi | Mucize LezzetlerMucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde İç Pilav Yatağında Hindi var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi