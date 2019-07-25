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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yemek Kültürü
AA
25.07.2019 - 10:12, Son Güncelleme:

Siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağının üretimi yaygınlaşıyor

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Siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağının üretimi yaygınlaşıyor

Kastamonu'da, "buğayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağının ekim alanları ve üretimi artıyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Güray Koçak Toplantı Salonu'nda "3. Tarım Şurası Paydaş Toplantısı" gerçekleştirildi. 

Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda yaptığı konuşmada, kentte geliştirilen projeler, sağlanan destekler ve çiftçilerin gayretleriyle, tarımsal üretimin arttığını ifade etti. 
"Üretim sahamızı düşündüğümüzde daha almamız gereken uzun yolun olduğunu bilmemiz lazım" diyen Vali Karadeniz, birim alandan elde edilen verimin arttırılması başta olmak üzere tarımsal üretimle ilgili tüm unsurları eylem planına çevirmek, bunları uygulamaya koymak ve uygulama sürecini de takip etmenin önemini anlattı. 

AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik de Türkiye'nin tarımsal üretimde önemli mesafe aldığını, et üretimindeki artışa paralel olarak artan nüfusla et tüketiminin de yükseldiğini aktardı. 

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İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman ise Kastamonu'nun iki önemli tarımsal ürünü siyez buğdayı ve Taşköprü sarımsağı hakkında bilgi verdi. 

Anadolu topraklarında 10 bin yıldır yetiştirilen ve "buğdayın atası" olarak nitelendirilen siyez buğdayının ekim alanlarının ve üretiminin Kastamonu'da hızla arttığını dile getiren Yaman, şöyle konuştu: 

"Siyez buğdayı genetiği değişmemiş önemli bir tarımsal ürün. Kastamonu siyez buğdayının üretimi açısından çok önemli bir yer. Son dönemde ekim alanlarında ciddi bir artış bulunuyor. 2014 yılında Kastamonu genelinde 6 bin 530 dekar alanda siyez buğdayı ekiliyordu ve bin 556 ton verim alınıyordu. 2018 yılında bu rakam 31 bin 390 dekar alana yükselirken ürün miktarı 7 bin 33 tona çıktı." 

Coğrafi işaret aldıkları Taşköprü sarımsağının ülke genelinde tanınan bir ürün olduğunu aktaran Yaman, "Sarımsak üretimimiz 2014 yılında 20 bin dekar alanda yapılırken bugün ekim alanları 25 bin 750 dekara çıktı. Yıllık 20 bin 540 ton sarımsak üretimi yapılıyor. Taşköprü sarımsağı kendine has aroması ile sevilen bir lezzet. Bu iki üründe yaşanan artış bizleri sevindiriyor" değerlendirmesinde bulundu. 

Tarhana nasıl yapılır?Dar zamanların kurtarıcısı, mutfaklarımızın olmazsa olmazıdır tarhana. Türkiye’nin dört bir yanında, hatta komşumuz Yunanistan’da ve diğer Balkan ülkelerinde, farklı şekillerde yapılır ama nasıl yapılırsa yapılsın aynı zevkle tüketilir. Tarhana iyice kurutularak saklandığı için yaz ayları tarhana yapmak için uygun zamanlardır. Sizin için farklı tarhana türlerinin yapılışından tarhana yapımının püf noktalarına birçok önemli bilgiyi derledik. Bu yaz tarhana yapmaya başlamadan önce bunları mutlaka bilmelisiniz…
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