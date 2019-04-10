Şiveydiz yemeği tarifi

Gaziantep'te ilkbahar gelince akla ilk gelen lezzetlerden biridir şiveydiz. Kuzu eti ve taze sarımsakla yapılır, antibiyotik etkisi nedeniyle şifa niyetine yenir. Özellikle nisan ve mayıs aylarında bol bol tüketilen şiveydizi siz de evinizde denemek isterseniz tarifimize mutlaka bir göz atın. Çok beğeneceğinizden eminiz.
Üzeri için:
Nohutları bir gece önceden ıslatın.
Ertesi gün süzüp haşlayın ve daha sonra kullanmak için bir kenara koyun.
Kuzu etini tencereye alın.
Üzerini biraz geçecek şekilde suda, etler suyunu çekene kadar pişirin.
Zeytinyağını ilave edip pişirmeye devam edin.
Taze sarımsakların beyaz kısımlarını üç parmak kalınlığında doğrayıp tencereye aktarın.
Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip sarımsaklar yumuşayana kadar pişirin.
Haşlanmış nohutları ilave edip 10 dakika daha pişirin.
Süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.
İçine yemeğin suyundan azar azar ilave ederek ılıştırın.
Karışımı tencereye yavaş yavaş ekleyip 5 dakika daha pişirin.
Altını kapatıp tuzunu ekleyin.
Tereyağını küçük bir tavada eritip içine naneyi ekleyin ve hafifçe kavurun.
Naneli yağı yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.