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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şiveydiz yemeği tarifi

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Şiveydiz yemeği tarifi

Gaziantep'te ilkbahar gelince akla ilk gelen lezzetlerden biridir şiveydiz. Kuzu eti ve taze sarımsakla yapılır, antibiyotik etkisi nedeniyle şifa niyetine yenir. Özellikle nisan ve mayıs aylarında bol bol tüketilen şiveydizi siz de evinizde denemek isterseniz tarifimize mutlaka bir göz atın. Çok beğeneceğinizden eminiz.

  • Ocakta
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 250 gram kuzu kuşbaşı
  • 500 gram taze sarımsak
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Sıcak su

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Nane

Hazırlanışı

Nohutları bir gece önceden ıslatın.

Ertesi gün süzüp haşlayın ve daha sonra kullanmak için bir kenara koyun.

Kuzu etini tencereye alın.

Üzerini biraz geçecek şekilde suda, etler suyunu çekene kadar pişirin.

Zeytinyağını ilave edip pişirmeye devam edin.

Taze sarımsakların beyaz kısımlarını üç parmak kalınlığında doğrayıp tencereye aktarın.

Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyu da ekleyip sarımsaklar yumuşayana kadar pişirin.

Haşlanmış nohutları ilave edip 10 dakika daha pişirin.

Süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını çırpın.

İçine yemeğin suyundan azar azar ilave ederek ılıştırın.

Karışımı tencereye yavaş yavaş ekleyip 5 dakika daha pişirin.

Altını kapatıp tuzunu ekleyin.

Tereyağını küçük bir tavada eritip içine naneyi ekleyin ve hafifçe kavurun.

Naneli yağı yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

Fotoğraf: Hürriyet Arşiv
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