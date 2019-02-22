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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Et Yemeği Tarifleri>Şiveydiz tarifi
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Şiveydiz tarifi

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Şiveydiz tarifi

Kuzu eti ve taze sarımsakla yapılan şiveydiz, Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet. Üstelik içeriğindeki antibiyotik etkili malzemelerle çok da şifalı bir yemek olan şiveydiz, özellikle nisan ve mayıs aylarında bol bol tüketilir. Bir yiyenin bir daha vazgeçemediği şiveydizi siz de mutfağınızda misafir edin. İşte tarifi…

  • Ocakta

Malzemeler

  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 250 gram kuzu kuşbaşı
  • 500 gram taze sarımsak
  • 1 su bardağı haşlanmış nohut
  • 6 yemek kaşığı süzme yoğurt
  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı un
  • Tuz
  • Sıcak su

Üzeri için:

  • Tereyağı
  • Nane

Hazırlanışı

Kuzu etini üzerini biraz geçecek kadar suyla birlikte tencereye alın ve suyunu çekene kadar pişirin.

Zeytinyağını ilave edip birkaç dakika daha pişirin.

Taze sarımsakların beyaz kısımlarını 3’er santimetrelik parçalar halinde doğrayın.

Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin. Yumuşayana kadar pişirin.

Haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.

Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın.

Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılıştırın.

Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Tuzla tatlandırın.

Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

Fotoğraf: Alamy
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