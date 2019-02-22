Şiveydiz tarifi

Kuzu eti ve taze sarımsakla yapılan şiveydiz, Gaziantep mutfağına ait nefis bir yöresel lezzet. Üstelik içeriğindeki antibiyotik etkili malzemelerle çok da şifalı bir yemek olan şiveydiz, özellikle nisan ve mayıs aylarında bol bol tüketilir. Bir yiyenin bir daha vazgeçemediği şiveydizi siz de mutfağınızda misafir edin. İşte tarifi…
Üzeri için:
Kuzu etini üzerini biraz geçecek kadar suyla birlikte tencereye alın ve suyunu çekene kadar pişirin.
Zeytinyağını ilave edip birkaç dakika daha pişirin.
Taze sarımsakların beyaz kısımlarını 3’er santimetrelik parçalar halinde doğrayın.
Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin. Yumuşayana kadar pişirin.
Haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.
Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın.
Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılıştırın.
Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Tuzla tatlandırın.
Tereyağını eritip naneyi ekleyin. Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.