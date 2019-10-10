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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 15:25, Son Güncelleme:

Şiveydiz çorbası nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi

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Şiveydiz çorbası nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi

Şiveydiz taze sarımsak ve kuzu etiyle yapılan bir Antep yemeğidir. Terbiyeli bir suyu olması nedeniyle hafif ekşimsi bir tadı vardır. Şiveydiz sunuma hazırlanırken baharatlarla kavrulmuş tereyağı, yemeğin üzerinde gezdirilir, ekmek veya ayrı bir kapta pilav ile servis edilir. Peki, şiveydiz nasıl yapılır? Adım adım şiveydiz yemeği tarifi

Şiveydizin ana malzemesi taze sarımsaktır. Mümkün olduğunca kalın taze sarımsak kalın halkalar halinde doğranır. Kuzu eti kuşbaşı veya daha ufak doğranır, istenirse bir gece önceden terbiyelenebilir. Et kavrulur ve üzerine et suyu eklenir. Etler biraz yumuşayınca sarımsaklar ve geceden ıslatılmış nohut eklenir. Bu aşamada ince doğranmış taze soğan, kıyılmış kuru sarımsak gibi aromatik malzemeler de eklenebilir.

Nohutlar yumuşayınca yemeğin terbiyesi hazırlanır. Bu terbiye için genelde yoğurt ve yumurta kullanılır, karışıma limon eklenmesi veya süzme yoğurt kullanılması da mümkündür. Terbiye yemeğin suyuyla ılıştırıldıktan sonra ince sicim halinde tencereye eklenir. Yemek bir taşım kaynatıldıktan sonra servise hazırdır.

ŞİVEYDİZ  MALZEMELERİ

Yarım çay bardağı zeytinyağı
250 g kuzu kuşbaşı
500 g ayıklanmış taze sarımsak
1 su bardağı haşlanmış nohut
6 yemek kaşığı süzme yoğurt
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı un
2 çay kaşığı Tuz
Sıcak su

Üzeri için

Tereyağı
Nane

ŞİVEYDİZ NASIL YAPILIR?

Kuzu etini tencereye alın. Üzerini hafif geçecek kadar su ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Zeytinyağını ekleyip bir kaç dakika daha pişirin.
Taze sarımsakları beyaz kısımlarını 3’er santimlik parçalar şeklinde kesin.
Malzemelerin üzerini geçecek kadar sıcak suyla birlikte tencereye ilave edin.
Yumuşayana kadar pişirin.
Haşlanmış nohutları ekleyip 10 dakika daha pişirin.
Bir kasede süzme yoğurt, un ve yumurta sarısını ekleyip çırpın.
Yemeğin sıcak suyundan yavaş yavaş ilave ederek yoğurdu ılındırın.
Karışımı azar azar tencereye ilave edip 5 dakika daha pişirin. Tuzla tatlandırın.
Tereyağını eritip naneyi ekleyin.
Yemeğin üzerine gezdirip servis yapın.

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