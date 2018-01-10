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Sırrının ne olduğunu biliyor musunuz?

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 11:30 | Son Güncelleme:

Tatlı bizim mutfağımızda da dünya mutfağında da çok önemlidir. Her ülkenin damak zevki farklı olsa da tatlı sevgisi ortaktır. Peki siz Türk ve dünya mutfağından tatlılara ne kadar hâkimsiniz? Gelin testimize, tatlı bilginizi sınayın... Tatlıyla aranızın ne kadar iyi olduğunu herkes görsün!

 

 

Çedar Peynirli Poğaça

 

Çedar Peynirli PoğaçaHem kolay hem lezzetli… İşte Süper Futtern farkıyla Çedar Peynirli Poğaça
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Etiketler: Tatlı , dünya mutfağı , Yemek kültürü , dünya mutfakları , poltio , Test
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