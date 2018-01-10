Sırrının ne olduğunu biliyor musunuz?

Tatlı bizim mutfağımızda da dünya mutfağında da çok önemlidir. Her ülkenin damak zevki farklı olsa da tatlı sevgisi ortaktır. Peki siz Türk ve dünya mutfağından tatlılara ne kadar hâkimsiniz? Gelin testimize, tatlı bilginizi sınayın... Tatlıyla aranızın ne kadar iyi olduğunu herkes görsün!
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