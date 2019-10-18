Sirke anası nedir? Sirke anası ne işe yarar?
Sirke yapımında kullanılan sirke anası evde de yapılabiliyor. Sirkenin kendine has koku ve tadının oluşmasını sağlayan sirke anası, kaygan yapıdadır. Peki, sirke anası tam olarak nedir, nasıl yapılır?
Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak veya salamura gibi koruyucu olarak kullanılan sirke evde de yapılabilir. Sirke yapımını kolaylaştıran malzemelerden biri de sirke anasıdır. Sirke anası ise bir tür mayadır. Bu maya, sirke yapımında fermantasyonu sağlamak için kullanılır. Jelimsi kıvamdaki sirke anasını saklayarak diğer sirkeleri yapabilirsiniz. Sirke anasının yerine kullanılabilecek şeylerin başında bal ve doğal pekmez geliyor.
SİRKE ANASI NASIL YAPILIR?
Malzemeler
İçme suyu
Nohut
Nal
Şeker oranı yüksek meyveler
Nasıl yapılır?
• Meyveleri küçük küçük doğrayıp bir kavanoza doldurun.
• Ardından içine nohut, içme suyu ve bal ekleyin ve tahta bir kaşıkla karıştırın.
• Cam kavanozun ağzını bir tülbentle kapatın ve 20 gün boyunca ışık almayan, serin bir yerde tutun.
• 2 gün arayla kavanozu kontrol edin ve karıştırın.
• 20 gün sonra kavanozda jelimsi bir tabaka oluştuğunda sirke anası hazır hale gelecek.