Sirke anası nasıl yapılır, nasıl saklanır? Sirke anası yapmanın püf noktaları
Tam bir sağlık ve lezzet deposu olan sirkeyi marketten almak yerine evde yaparak hem tadını hem de şifasını artırabilirsiniz. Bugün sizi evde sirke yaparken en büyük yardımcınız olacak sirke anasıyla tanıştıralım dedik. Sirke anasını evinizde yapıp saklamak için bilmeniz gereken her şey içeriğimizde var. Şimdiden kolay gelsin…
Sirke anasının adı ne olduğunu gayet güzel açıklıyor aslında. Sirkeyi doğuran, meyve suyunu sirkeye dönüştüren unsur sirke anası. Kısaca maya da diyebiliriz. Sirkenin fermantasyon yani mayalanma sürecinde ortaya çıkan sirke anası, doğru şekilde saklandığında bir sonraki sirke yapımında işinizi çok kolaylaştırıyor.
Sirke anası sirkenin üst yüzerinde kendiliğinden ortaya çıkan jel gibi bir tabaka. Önce ince oluyor, zamanla kalınlaşıyor. Sirke fermente olduktan sonra üzerinden kenara alınıyor.
Tahmin edebileceğiniz üzere sirke anası yapmanın sirke yapmaktan pek farkı yok. İhtiyacınız olan malzemeler elma ya da üzüm gibi şeker oranı yüksek kolayca sirke yapılabilecek meyveler, nohut, bulgur ve su. Meyvelerin taze, olgun ve sağlam olmasına, suyun ise kireçsiz tatlı içme suyu olmasına dikkat edin.
Öncelikle meyvelerinizi iyice yıkayın. Kabuğunun üzerinde parlatıcı mum ya da tarım ilacı gibi kimyasallar olduğunu düşünüyorsanız kabuklarını soyun.
Ardından küçük küçük doğradığınız meyveleri cam bir kavanoza doldurun. Kavanozunuz kesinlikle plastik ya da metal olmamalı.
Bulgur, nohut ve suyu da meyvelere ekleyip plastik bir kaşıkla iyice karıştırın.
Ağzını tülbentle kapattığınız kavanozu 20 gün boyunca ışık almayan bir yerde saklayın. İki günde bir çıkarıp biraz karıştırın. 20 günün sonunda kavanozun en üstünde oluşan kaygan tabaka sirke anasıdır.
Bu parçayı plastik bir kaşık yardımıyla kavanozun üzerinden dikkatle alıp bir başka cam kavanoza aktarın. Üzerini sirkeyle tamamladığınız sirke anasını ağzı sıkıca kapalı bir şekilde karanlık ve serin bir yerde saklayın. Bu esnada sirke anası büyüyüp kalınlaşacak.
Bir dahaki sefere sirke yapacaksanız sirke anası kullanarak doğrudan sirke yapabilirsiniz. İşiniz çok kolaylaşacaktır. Afiyet olsun…