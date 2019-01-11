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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
11.01.2019 - 14:48, Son Güncelleme:

Şırdan nedir? Evde şırdan dolması nasıl yapılır?

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Şırdan nedir? Evde şırdan dolması nasıl yapılır?

Adana’nın yöresel lezzeti şırdan ya da şırdan dolması son dönemde popülerliği gittikçe artan yemeklerden. Özellikle sakatat sevenlerin vazgeçemediği yemeklerden olan şırdan, sosyal medyada da çok sık karşımıza çıkmaya başladı. Bu nedenle evde şırdan yapmak isteyen ve “Şırdan nasıl yapılır?” diye arama motorlarına danışanların sayısı da günden güne artıyor. Siz de şırdan nedir, hayvanın neresinden elde edilir merak ediyorsanız ya da evde şırdan yapmak ve gönül rahatlığıyla yemek istiyorsanız içeriğimizde aradıklarınızı bulabilirsiniz. İşte tüm detaylar…

Şırdan koyun ya da inek gibi geviş getiren hayvanların midelerindeki dört gözden sonuncusuna verilen isimdir. İşkembe, börkenek, kırkbayır, şırdan (ya da şirden) olarak giden sıralamada midenin bağırsaklara en yakın olan kısmıdır.

Midenin bu bölümü iyice temizlendikten sonra baharatlı pirinç karışımıyla doldurulur. Ağzı dikilir ve salçalı suda pişirilir. Böylece şırdan dolması elde edilir. Şırdan dolması üzerine tuzlu kimyon ve pul biber serperek yenir.

Sakatat sevenlerin gözdesi olan şırdanı evde yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta temizliktir. Tıpkı işkembe için olduğu gibi şırdanın temizliği de çok önemlidir. Kasaptan aldığınız şırdanın içini temizledikten sonra her iki yüzünü de önce soğuk sonra sıcak suyla defalarca yıkamalısınız. Ardından tuzlu ve limonlu bir su hazırlayarak şırdanları bu suda birkaç saat bekletmeli ve renginin ağarmasını sağlamalısınız. Ardından yeniden yıkayacağınız şırdan doldurulmaya hazırdır.

İşkembe çorbası tarifi
İşkembe çorbası tarifi

Gelelim şırdan dolmasının yapılışına… Öncelikle, ihtiyacımız olan malzemeler şöyle:

4 adet şırdan
3 su bardağı pirinç
3 adet soğan
1 yemek kaşığı biber salçası
2 çay kaşığı tuz
2 çay kaşığı karabiber
2 çay kaşığı kimyon
2 çay kaşığı kırmızı pul biber

Şırdanları yukarıda bahsettiğimiz şekilde temizleyin. Soğanı incecik kıyın. Pirinç ve diğer malzemelerle karıştırın. Hazırladığınız bu harcı şırdanların içine doldurun. Şırdanların ağzını dikip tencereye yerleştirin. Üzerini geçecek kadar sıcak su ilave edip pişirmeye başlayın.

Pişerken çatalla kontrol edin. Pirinçler yumuşadığınızda yemeğiniz hazırdır. Üzerine bolca kimyon ve pul biber serperek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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