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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Şipşak poğaça tarifi
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Şipşak poğaça tarifi

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Şipşak poğaça tarifi

Kabartma tozuyla yapıldığından yumuşacık olan ve puf puf kabaran şipşak poğaçanın en önemli özelliği üzerine yumurta sürülmemesi. Bunun yerine poğaçaların dışları galeta ununa bulanıyor ve bambaşka bir lezzet ortaya çıkıyor. İçindeki malzemelerin miktarı nedeniyle 3-2-1 poğaça diye de bilinen şipşak poğaça çok da ekonomik. Denemek istemez misiniz?

  • Fırında
  • 6+ Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 3 paket kabartma tozu
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 4 veya 5 su bardağı un

İç harcı için:

  • Beyaz peynir
  • Maydanoz

Üzeri için:

  • 1 su bardağı galeta unu

Hazırlanışı

Yoğurt, sıvı yağ ve kabartma tozunu bir kapta güzelce karıştırmaya başlayın.

Yavaşça un ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un eklemeye ve yoğurmaya devam edin.

Daha sonra hamuru 30 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

Bu sırada iç harcını hazırlayın. Maydanozları ince ince kıyın ve beyaz peynirle güzelce karıştırın. Peynirli iç harcınız hazır.

Dinlenen hamuru avuç içi büyüklüğünde parçalara ayırın.

Hamur parçalarının içine iç harcından koyun ve yuvarlayın. İç harcın üzerini tamamen kapatın.

Poğaçaların dış yüzeyini tamamen galeta ununa bulayın.

Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 35 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz.

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