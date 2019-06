Siparişin yıldızı yemekte lahmacun, markette mango oldu

Yemek siparişinden market alışverişine kadar ihtiyaç duyulan her şeyi dakikalar içinde kullanıcılarına ulaştıran Glovo, son bir yılın sipariş trendlerini açıkladı.

Glovo’nun istatistiklerine göre, derbi akşamlarının en çok tercih edilen yemeği pizza oldu. İstanbul’dan verilen tatlı siparişlerinde yeni nesil lokmacılar tüm tatlı siparişlerinin önüne geçti. Market siparişlerinde tropikal meyve siparişleri dikkat çekerken yılın öne çıkan trendi mango oldu.

Kullanıcılarına kurye hizmeti de veren Glovo’nun bu özelliğini en çok unutkanlar kullandı. Kurye siparişlerinde sırasıyla unutulan anahtar, şarj aleti ve bilgisayarlar kullanıcılara ulaştırıldı.

LAHMACUN TÜM YEMEKLERİ SOLLADI

Her dört İstanbulludan biri fast food sipariş ederken, İzmirlilerin verdiği her iki yemek siparişinden birinde Türk mutfağı tercih edildi. Tüm şehirler arasında hamburgeri en çok seven Ankaralıların ise her beş siparişinden biri hamburger oldu. Tüm yemek siparişlerinde lahmacun açık ara lider oldu.

LOKMA WAFFLE’I SOLLADI, SOĞUK KAHVE SİPARİŞİ İKİ KATINA ÇIKTI

Tatlı tercihleri de şehirlere göre farklılık gösterdi. İstanbullular yeni trend dolgulu lokmayı tüm tatlılardan fazla sipariş ederken İzmirliler dondurma, Ankaralılar ise waffle tercih etti. Lokmada çikolatalı sos, waffle’da ise muz, tatlıların en çok tercih edilen eşlikçisi oldu.

Türkiye’de son yıllarda çayın tahtını sallayan kahve trendinde en çok tercih edilen ürün latte oldu, latte'yi filtre kahve ve capuccino takip etti. Hava sıcaklıklarının artmasıyla soğuk kahve siparişlerinde de artış yaşandı, soğuk kahve geçen aya oranla iki kat fazla tercih edildi.

İZMİRLİLER CUMA, ANKARALILAR CUMARTESİ AKŞAMI DIŞARI ÇIKTI

Hafta sonu verilen yemek siparişleri değerlendirildiğinde, Cuma günleri İstanbul’dan verilen siparişler İzmir ve Ankara’nın iki katı oldu.

İstanbul Cuma akşamları evde yemeyi tercih ederken Ankara ve İzmir evde yeme tercihini Cumartesi gününden yana kullandı. Pazar günü tüm illerde en çok yemek siparişi verilen gün oldu.

DERBİ HEYECANINA PİZZA EŞLİK ETTİ

Türkiye derbi maçı izlerken pizza, cips ve gazlı içecek tüketti. Derbi akşamları karışık pizza tüm siparişlerin önüne geçti.

Derbi akşamlarında maçın bir saniyesini bile kaçırmak istemeyen futbolseverler market siparişlerini de yüzde 30 artırdı. Derbi günlerinde market siparişlerinin yıldızı da atıştırmalıklar oldu.

YILBAŞINDA ÜÇ KAT FAZLA SİPARİŞ

“Ne İstersin” özelliği ile kullanıcılarının uygulama içeriğine bağlı kalmadan istedikleri ürünleri istedikleri yerden sipariş verebilmesini sağlayan Glovo’nun kişisel bir asistan gibi çalışan bu özelliği en çok yılbaşında kullanıldı. Yılbaşında diğer günlerden üç kat daha fazla Ne İstersin siparişi geldi.

Hediye almak için vakit bulamayanların yardımına Glovo koştu ve istedikleri hediyeleri dakikalar içinde sahiplerine ulaştırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ’NDE İTALYAN MUTFAĞI TERCİH EDİLDİ

Sevgililer Günü’nü evinde geçirenlerin yemek tercihi İtalyan mutfağı oldu. İtalyan mutfağından verilen yemek siparişleri Sevgililer Günü’nde iki katına çıktı.

Sevgiler Günü’nde hediye almaya vakti kalmayanlar da sevgililerinin yüzünü Glovo ile güldürdü. Glovo üstünden verilen hediye siparişlerinin yıldızı çikolata ve çiçek oldu. Çikolata tüm siparişlerin yüzde 56’sını oluştururken bunu yüzde 23 ile çiçek takip etti.

Güzellik ürünleri de hediye listesine girdi. Sevgilisine güzellik ürünü alanlar yüzde 12’lik bir kesimi oluşturdu.