Sıkma köfte tarifi

Sıka köfte Malatya mutfağına has bir lezzet. Adının köfte olduğuna bakmayın içinde kıyma yok, onun yerine bulgurdan yapılan bir köfteden bahsediyoruz. Yapımı zor gibi görünse de tarifte anlattığımız aşamaları adım adım uyguladığınız takdirde işler oldukça kolaylaşıyor. Şimdiden kolay gelsin...
Sos malzemeleri:
Bulgurla birlikte tuz ve üstünü geçmeyecek kadar sıcak suyu yoğurma kabına koyup üstünü kapatın. Yarım saat dinlendirin.
Dinlenen bulgurları iyice yoğurup ve küçük misket köfteler hazırlayın.
Köfteleri tuzlu suda bir iki taşım kaynatıp süzün.
Sosu için yemeklik doğranmış soğanları sıvı yağda kavurun eğer taze biber kullanılacaksa soğanla beraber onu da kavurun.
Kavrulan soğanların üzerine menemen malzemesini ekleyin. (Taze domates kullanılacaksa bu aşamada biber ve domatesleri kavurun.)
Bir taşım kaynayınca tereyağı, salça ve baharatlarını ekleyin.
Hazırladığınız sosa haşladığınız köfteleri ekleyip birkaç dakika birlikte kavurun.
Sıkma köfteniz hazır. Afiyet olsun.