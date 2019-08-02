Sigara böreği nasıl yapılır? Kahvaltı sofralarınız için sigara böreği tarifi
Doyurucu kahvaltı sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden olan sigara böreği, pratik ve kolay yapımı sayesinde ev hanımlarının kurtarıcı tarifleri arasında yer buluyor. Hazır yufkayla yapıldığı için kısa sürede yapılan sigara böreği için bazı püf noktalar bulunuyor. Peki, sigara böreği nasıl yapılır? İşte, sigara böreği tarifi ve malzemeleri.
Taze yufka ile hazırlanan sigara böreği, kahvaltı sofraları, eve gelen çat kapı misafirler ya da beş çayları için oldukça ilgi görüyor. En popüler böreklerin başında gelen sigara böreğinin iç harcında genellikte peynir tercih ediliyor. İşte, sizler için hazırladığımız pratik sigara böreği tarifi.
Malzemeler
Yarım demet maydanoz
2 adet yumurta
2 adet yufka
250 gram beyaz peynir
Hazırlanışı
Peyniri iyice ezin, üzerine kıydığınız maydanozu ekleyin ve karıştırın. Sonra yumurtaları da katın. Hepsini harmanlayarak karıştırmaya devam edin. Peynirlerin büyük parçalar halinde kalmamasına dikkat edin.
Yufkaları dörde katlayın. Eşit büyüklükte üçgen şeklinde parçalara kesin. Geniş kısımlarına hazırladığınız içten biraz koyun. Kenarlarını peynirlerin üzerine katladıktan sonra yukarı doğru rulo gibi sarın, ince uca biraz su sürün ve böreğe yapışmasını sağlayın.
Bütün parçaları bu şekilde hazırlayıp kızgın bol yağda 2-3 dakika altın rengini alana kadar kızartın ve soğutmadan servis yapın.