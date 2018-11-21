Sigara böreği kızartmanın püf noktaları

Sigara böreği yaparken dikkat edilmesi gerekenlerin başında, her zaman olduğu gibi yufkaların tazeliği geliyor. Taze olmayan yufkalar kuruduğu ve yırtıldığı için böreği katlayıp sarmak zor olabiliyor. Taze yufkalarınızı sigara böreği yaparken temizlediğiniz tezgaha ya da masaya yayıp, uzunlamasına üçgen şeklinde parçalara ayırarak sarmalısınız. Bu parçaların ölçülerinin eşit olması böreklerinizin de aynı boyda olmasını ve tabakta düzgün görünmesini sağlayacaktır.

Böreğin harcı da en az yufkası kadar önemlidir. Özellikle peynirli sigara böreği yapıyorsanız, kullandığınız peynirin yağlı ve sulu olmamasına dikkat edin. Yağlı peynir kullanmayın, sulu peyniri ise bir müddet süzgece alıp suyunu süzdürdükten sonra böreğinize ekleyin. Bu püf noktasına dikkat etmediğiniz takdirde, böreğiniz kızarırken patlayacaktır.

Sigara böreğini kızartırken patlamasını önlemenin bir diğer yolu da iç harcına bir adet yumurta kırmaktır. Bu yumurta böreğin harcını bağlayarak, yufkanın içinde kalmasını sağlar. Böylece böreğiniz patlamaz.

Böreğinizi sararken çok sıkı olmamasına da özen göstermelisiniz. Çok sıkı sarılan börek kızartma aşamasında yine patlayacaktır. Böreği sardıktan sonra en ucundaki sivri kısmı suda ıslatmanız da yufkaların birbirine iyice yapışmasını ve böreğin şeklini kızartma aşamasında korumasını sağlar.

Hazırladığınız börekleri kızartmadan önce yumurtaya ve galeta ununa buladığınızda da hem gevrek olmalarını hem de dağılmadan kızarmalarını sağlamış olursunuz.

Kızartma aşamasında da dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Bunlardan en önemlisi de kızartma yağınızın miktarı ve sıcaklığı. Sigara böreği de patates gibi bol yağda kızardığında güzel olur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yağın iyice kızmış olmasıdır. Böreklerinizi soğuk yağa attığınızda kızarma süreleri uzar ve yağ çekerler.

Börekleri yağa atarken bunu azar azar yapmak da önemlidir. Çok fazla böreği yağa attığınız takdirde yağın ısısı bir anda düşer ve börekleriniz yine yağ çekmeye başlar. Ayrıca tavada çok fazla börek olduğu takdirde böreklerinizi çevirmeniz de zorlaşır.

Çevirme aşamasında da, maşanın yufkaları yırtmamasına dikkat edin. Aksi takdirde böreğin içindeki malzeme yağa akar ve böreğin tadı ve görüntüsü bozulur. Bu nedenle sigara böreklerinizi yağdan çıkarırken maşa yerine delikli servis kaşığı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Son olarak tavadan aldığınız börekleri aktardığınız tabağın tabanına bir parça kağıt havlu yayın. Bu havlu da böreğinizin fazla yağını çekecek ve lezzetini artıracaktır.

HAMUR İŞİ SEVENLERE ÖZEL: PESTO PİZZA KITIRLARI