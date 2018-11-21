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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
21.11.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

Sigara böreği kızartmanın püf noktaları

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Sigara böreği kızartmanın püf noktaları

Sigara böreği hem lezzetiyle hem de yapılışıyla en popüler böreklerin başında geliyor. Hazır yufkayla yapıldığı için kolay börek tarifi arayanlar için de birebir. Ancak bütün kolaylığına karşın yine de sigara böreği yaparken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. İşte çok lezzetli sigara böreğini yapmanın ve kızartmanın püf noktaları…

Sigara böreği yaparken dikkat edilmesi gerekenlerin başında, her zaman olduğu gibi yufkaların tazeliği geliyor. Taze olmayan yufkalar kuruduğu ve yırtıldığı için böreği katlayıp sarmak zor olabiliyor. Taze yufkalarınızı sigara böreği yaparken temizlediğiniz tezgaha ya da masaya yayıp, uzunlamasına üçgen şeklinde parçalara ayırarak sarmalısınız. Bu parçaların ölçülerinin eşit olması böreklerinizin de aynı boyda olmasını ve tabakta düzgün görünmesini sağlayacaktır.

Böreğin harcı da en az yufkası kadar önemlidir. Özellikle peynirli sigara böreği yapıyorsanız, kullandığınız peynirin yağlı ve sulu olmamasına dikkat edin. Yağlı peynir kullanmayın, sulu peyniri ise bir müddet süzgece alıp suyunu süzdürdükten sonra böreğinize ekleyin. Bu püf noktasına dikkat etmediğiniz takdirde, böreğiniz kızarırken patlayacaktır.

Sigara böreği tarifi
Sigara böreği tarifi

Sigara böreğini kızartırken patlamasını önlemenin bir diğer yolu da iç harcına bir adet yumurta kırmaktır. Bu yumurta böreğin harcını bağlayarak, yufkanın içinde kalmasını sağlar. Böylece böreğiniz patlamaz.

Böreğinizi sararken çok sıkı olmamasına da özen göstermelisiniz. Çok sıkı sarılan börek kızartma aşamasında yine patlayacaktır. Böreği sardıktan sonra en ucundaki sivri kısmı suda ıslatmanız da yufkaların birbirine iyice yapışmasını ve böreğin şeklini kızartma aşamasında korumasını sağlar.

Hazırladığınız börekleri kızartmadan önce yumurtaya ve galeta ununa buladığınızda da hem gevrek olmalarını hem de dağılmadan kızarmalarını sağlamış olursunuz.

Sigara böreği kızartmanın püf noktaları

Kızartma aşamasında da dikkat etmeniz gereken bazı püf noktaları var. Bunlardan en önemlisi de kızartma yağınızın miktarı ve sıcaklığı. Sigara böreği de patates gibi bol yağda kızardığında güzel olur. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da yağın iyice kızmış olmasıdır. Böreklerinizi soğuk yağa attığınızda kızarma süreleri uzar ve yağ çekerler.

Börekleri yağa atarken bunu azar azar yapmak da önemlidir. Çok fazla böreği yağa attığınız takdirde yağın ısısı bir anda düşer ve börekleriniz yine yağ çekmeye başlar. Ayrıca tavada çok fazla börek olduğu takdirde böreklerinizi çevirmeniz de zorlaşır.

Diyet sigara böreği tarifi
Diyet sigara böreği tarifi

Çevirme aşamasında da, maşanın yufkaları yırtmamasına dikkat edin. Aksi takdirde böreğin içindeki malzeme yağa akar ve böreğin tadı ve görüntüsü bozulur. Bu nedenle sigara böreklerinizi yağdan çıkarırken maşa yerine delikli servis kaşığı kullanmayı deneyebilirsiniz.

Son olarak tavadan aldığınız börekleri aktardığınız tabağın tabanına bir parça kağıt havlu yayın. Bu havlu da böreğinizin fazla yağını çekecek ve lezzetini artıracaktır.

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