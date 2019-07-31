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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 14:49, Son Güncelleme:

Şifa dağıtıyor: Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?

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Şifa dağıtıyor: Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?

Çam ve köknar ağaçlarının meyvesi olan kozalaklardan yapılan reçel, hem ağızları tatlandırıyor hem de soğuk algınlığı ve öksürük gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Peki, çam kozalağı reçeli nasıl yapılır, faydaları neler?

Yaz sonunda kuruyarak düştükten sonra toplanan, soba tutuşturmak ve ateş yakmak için kullanılan kozalakların reçeli son yıllarda rağbet görmeye başladı. Öksürük, nefes darlığı ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılan kozalak reçeli, kahvaltı sofralarında da yerini alıyor.

Kozalak reçeli nasıl yapılır?

Ormanda bulunan çam ve köknar ağaçlarından topladığınız yeşil ve küçük kozalakları yıkadıktan sonra üzerine su ekleyerek kaynatın. Yaklaşık 1-1,5 saat kaynadıktan sonra suyunu ayırın. Bu esnada kozalak yumuşayacaktır. Daha sonra kozalakların suyunun üzerine şeker ilave ederek içine kozalakları da ekledikten sonra reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatın. Kozalak reçeli ve özellikle kozalak suyu öksürük ile soğuk algınlığına iyi geliyor.

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