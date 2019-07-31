Şifa dağıtıyor: Çam kozalağı reçeli nasıl yapılır?
Çam ve köknar ağaçlarının meyvesi olan kozalaklardan yapılan reçel, hem ağızları tatlandırıyor hem de soğuk algınlığı ve öksürük gibi sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılıyor. Peki, çam kozalağı reçeli nasıl yapılır, faydaları neler?
Yaz sonunda kuruyarak düştükten sonra toplanan, soba tutuşturmak ve ateş yakmak için kullanılan kozalakların reçeli son yıllarda rağbet görmeye başladı. Öksürük, nefes darlığı ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara iyi geldiğine inanılan kozalak reçeli, kahvaltı sofralarında da yerini alıyor.
Kozalak reçeli nasıl yapılır?
Ormanda bulunan çam ve köknar ağaçlarından topladığınız yeşil ve küçük kozalakları yıkadıktan sonra üzerine su ekleyerek kaynatın. Yaklaşık 1-1,5 saat kaynadıktan sonra suyunu ayırın. Bu esnada kozalak yumuşayacaktır. Daha sonra kozalakların suyunun üzerine şeker ilave ederek içine kozalakları da ekledikten sonra reçel kıvamına gelinceye kadar kaynatın. Kozalak reçeli ve özellikle kozalak suyu öksürük ile soğuk algınlığına iyi geliyor.