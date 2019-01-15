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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
15.01.2019 - 12:44, Son Güncelleme:

Sevilen yöresel lezzet nokul nasıl yapılır? Nokul tarifi

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Sevilen yöresel lezzet nokul nasıl yapılır? Nokul tarifi

Nokul çok sevilen ve nasıl yapıldığı birçok kişi tarafından merak edilen bir hamur işi. Bafra, Sinop, Isparta gibi birçok farklı yöreye mal edilen nokulun lezzeti tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Aralarında ufak tefek farklılıklar olsa da bütün yörelerin nokulu aşağı yukarı aynı şekilde yapılıyor. İşte “Nokul nasıl yapılır?” diye merak edenler için nefis bir nokul tarifi…

Farklı yörelerde yapılan nokulun ufak tefek bazı malzeme farklılıkları olabiliyor. Sinop nokulu kuru üzümlü, Bafra nokulu cevizli, Isparta nokulu ise tahinli oluyor. Üzüm ya da ceviz yerine haşhaşla da enfes bir nokul yapabilirsiniz.

Hatta hamurunu yoğururken içine şeker yerine tuz koyduğunuz takdirde, peynirli ya da kıymalı bir iç eşliğinde tuzlu nokul da yapabilirsiniz. Ancak ne olursa olsun, nokulun asıl sırrı hamurunun mayasında.

Nokulun hamurunun güzelce kabarması ve kolayca açılması için ılık bir ortamda iyice mayalanana kadar bekletmek gerekiyor.

Tahinli çörek tarifi
Tahinli çörek tarifi

Gelelim nokulun yapılışına… Öncelikle ihtiyaç duyacağınız malzemelere bir bakalım. Üzüm, ceviz ve tahinin ölçülerini veriyoruz, siz hangisini isterseniz onu kullanın. Arzu ederseniz hepsini bir araya da getirebilirsiniz.

Hamuru için:
4,5 su bardağı un
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
Yarım su bardağı ılık su
2,5 kahve fincanı ayçiçeği yağı
1 su bardağı yoğurt
1 tutam tuz
İç harcı için:
1 kahve fincanı tahin
1 tatlı kaşığı gül suyu
1 tatlı kaşığı toz tarçın
Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
Yarım su bardağı kuru üzüm
2 yemek kaşığı toz şeker
Üzeri için:
1 adet yumurta sarısı
1 yemek kaşığı susam
1 yemek kaşığı su

Sivas katmeri tarifi
Sivas katmeri tarifi

Unu eleyerek yoğurma kabına alın. İçine bir tutam tuz ekleyin. Ortasını havuz gibi açın. Maya ve şekeri ılık suda eritip bu havuza boşaltın. Kenarlardaki unları elinizle mayanın üzerine alın. Yoğurma kabının ağzını kapatıp mayanın canlanması için 10 dakika bekletin. Bu sürenin sonunda ayçiçeği yağının 3 kaşık kadarını ayırıp kalanını una ekleyin. Ilık su ve yoğurt da ilave edip yoğurun. Üzerini yeniden kapatıp mayalanması için 40 dakika kadar kenara alın.

Bu esnada 3 kaşık ayçiçeği yağını tahin ve gülsuyu ile karıştırın. Başka bir yerde tarçın ve karanfili, üçüncü bir kasede ise ceviz içi, kuru üzüm ve şekeri karıştırın.

Mayalanan hamurunuzu iki parçaya bölün. Parçalardan biri 45 santimetre çapında yarım santimetre kalınlığında açın. Üzerine önce tahinli karışımı sürün. Sonra tarçınlı karışımı ardından da cevizli karışımı serpin. Hamuru karşılıklı iki taraftan ortaya doğru rulo yapın. Bıçakla boydan keserek ruloları ayırın. Ardından enine 5-6 parçaya bölün. Malzemenin diğer yarısına da aynı işlemi yapın.

Susamı 1 kaşık suda ezin. Hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve bu kısmı susamlı suya batırın. Yağlı kağıt dizdiğiniz tepsiye yerleştirin. Yeniden mayalanması 20 dakika da tepside bekletin. Ardından önceden 190 derecede ısıtılmış fırına verin. 20-25 dakika içinde nokullarınız pişmiş olacak. Afiyet olsun!

Cevizli haşhaşlı lokma tarifi
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