Sevdiğiniz kişiye mutlaka yemek yapın

Şef Jamie Oliver, İngilizlerin Coldplay, Adele ya da Burberry gibi ünlü markalarından biri. Şefliğini beğenin beğenmeyin ama ünlü şefler arasında sosyal aktivist olarak kendini ortaya atmış ilk isim. Bu yıl dünyanın en iyi 50 lokantası arasında Osteria Francescana ile ikinciliği kapan İtalyan şef Massimo Bottura’nın dünyadaki yoksulları doyurmak için başlattığı hareketinden yıllar önce Jamie Oliver; eğitimsiz, işsiz gençlere aşçılık mesleğini öğretmek için kendi vakfını kurmuştu. Henüz 25 yaşındaydı ve ‘Çıplak Şef’ programıyla ünlüydü.

Zamanında müdavimi olduğum programda Oliver, bisikletine atlayıp mahallesinde alışverişe çıkıyor, ardından eve dönüp hızla hazırladığı yemekleri dost sofralarında paylaşıyordu. Televizyonda tam bir şovmendi, diğer yanda da sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeye başlamıştı.

Domatese, patlıcana taktığı sevgi sözcükleri

Okulu terk etmiş, yolu ıslahevinden geçmiş, eğitimsiz, mesleksiz gençlere aşçılık eğitimi verip meslek kazandırdığını öğrenince Jamie Oliver’ı sevdim. Bu yıl Davos’ta, Huffington Post’un kurucusu Arianna Huffington’un Jamie Oliver’la yaptığı söyleşiye yer bulmak mümkün olmayınca ne üzülmüştüm... 42 yaşındaki şef, Davos’un ilgi odaklarından biriydi. Daha sonra başka bir vesileyle tanışma fırsatı bulunca çok mutlu oldum.

15 Şubat 2004 tarihli ‘Dikkat mutfakta star var’ yazımın kopyasını yanıma alıp Londra’daki Jamie’s Italian Aşçılık Okulu’nda ünlü şefin karşısına çıktım.

Önümüzdeki balık, kuru fasulye, karides, kum midyesi, domates gibi malzemelerle nasıl harika bir öğün hazırlanacağını gösteren Jamie Oliver’ın şovmenliği, konuşkanlığı, domatese, patlıcana taktığı sevgi sözcükleriyle hangi şef yarışabilir?

İngiliz şefin yanında Londra’da kendisine ilk kucak açan İtalyan şef Gennaro Contaldo var. Eski patronu Contaldo şimdi dünyaya yayılmış Jamie’s Italian lokantalarının (60 şube) ortağı. Jamie Oliver, balığı tuzlarken, domatesi keserken Gennaro’nun lokantasında günde iki, üç saat uykuyla çalıştığı günleri anlatıyor. Londra’ya taşınmadan önce anne-babasının işlettikleri pub’da tuvalet silmekten sebze ayıklamaya kadar her şeyi yapmış. “Hayalim pub açmaktı ama kader bana başka yollar açtı” diyor gülerek. Londra’daki ilk dönemlerinde yemek pişirmeyi bilmeyen kız arkadaşı Jools’a hazırladığı yemekleri anlatırken, “20 yıl önce sevgimi göstermenin en iyi yolu ona yemek yapmaktı” diyor.

Bugün karısı ve beş çocuğunun annesi olan Jools’a hazırladığı yemeklere, “20 dakika fırında pişecek” gibi küçük notlar eklemeyi ihmal etmeyen Jamie Oliver, “Sevdiğinize mutlaka yemek yapın” diye sıkı sıkı tembihliyor.



Jamie Oliver, beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Hotpoint markasının yüzü oldu.

13 yıl önce yazdığım yazı...

Jamie Oliver, şef Arda Türkmen’in de dahil olduğu ekibimizin yemek becerilerini denetlemeye geldiğinde ona yanımda taşıdığım 2004 tarihli yazıyı gösteriyorum. Pek sevinip yanındakilere, “13 yıl önce yazılmış!” diyor.

Aktivist olarak gençlere verdiği aşçılık eğitiminin dışında neler yaptığını soruyorum. Aşçılık eğitiminin devam ettiğini ve okul çağındaki çocukların beslenme eğitimini kapsayan ‘Yemek Devrimi’ projesini dünyaya yaydığını söylüyor. İnternette 800 bine yakın takipçisi olan ‘Yemek Devrimi’ programı, çocukların sağlıklı beslenmesinin yanı sıra yerel ürünlerin önemi, obeziteyle mücadele gibi konuları kapsıyor. “İngiltere, ABD ve Avustralya’da gezdiğim okullarda bazı çocuklar kızarmış patatesle patates, domatesle ketçap arasındaki ilişkiyi bilmiyordu. Önce bunları anlatın çocuklara” diyor.

ÜNLÜ ŞEFTEN ÖNERİLER: ÖNCE MUTFAĞI TOPLAYIN

Sohbetinde sıklıkla “Özenle hazırlanmış yemekler duygularımızı, en güzel anılarımızı ortaya çıkarmak için müthiş bir kapasiteye sahip” diyen ünlü şefin tabii ki mutfak önerileri de var:

-- Mutfağınızı çalışmak için elverişli hale getirin. Ayağımızın altında çocuk oyuncakları, plastik poşetler, tezgâha yığılmış faturalarla yemek yapmaya çalışıyoruz. Oysa ortaya güzel yemekler çıkmasını istiyorsanız mutfağınızı derleyip toparlamalısınız.

-- Mutfak gereçlerinizi ayırın. Sadece bir-iki kez kullandığınız dev tencereleri, az kullandığınız havalı mutfak aletlerini el altından kaldırın.

-- Maşa, tahta kaşık, bıçak gibi şeyleri ocağın yanındaki büyük bir kavanozda tutmak faydalı.

-- Mutfakta çalışırken lavabonun temiz, bulaşık makinesinin boş olması işinizi kolaylaştırır.

-- Pişirme işlemine başlamadan önce yemek yiyeceğiniz masayı hazırlayın.

İngiltere’de Türk mutfağı konuşuluyor

“Türk mutfağı kültürel ve tarihsel olarak son derece zengin bir mutfak. Baharat, odun ateşinde pişirme tekniğiniz günümüzde önemli hale geldiler. İngiliz şeflerin son dönemlerde Türk mutfağını çok konuştuklarını biliyorum. Daha çok insanın mutfağınızı tanımasını istiyorsanız kültürünüzü tanıtın. Bir kültürü, bir ülkeyi tanıtmanın yolu mutfaktan geçer. Turizm bu yüzden önemli. Mutfakları en iyi bilinen ülkeler en çok turist çeken ülkeler aynı zamanda.”