Senenin gastronomi falı

* 2017’de vejetaryen beslenme daha ön plana çıkacak. Ama esnetilebilir bir vejetaryen beslenme. ABD’li beslenme uzmanı Dawn Jackson Blatner’in öncüsü olduğu akımda haftada iki gün et tüketilebiliyor. Tabii nefsinizi öldürecek kadar. Günlük kalori miktarı 1500’ü geçmeyecek.

* Unsuz makarnalar geliyor. Makarna yapımında kinoa, badem, fındık, yerfıstığı, mercimek, mısır, kahverengi pirinç, kara buğday, tatlı patates unları kullanılacak. Ayrıca yeşil fasulye, kabak, salatalık gibi sebzeler makarna gibi ince ince doğranıp, buharda pişirilerek, makarna soslarıyla tüketilecek.

* Alkolün pabucu dama atılıyor, onun yerini sağlıklı içecekler alıyor. Gastronomi falcılarına göre bu yılın en favori içeceği ‘kambu çayı’. Demlenmesi yedi gün sürüyor ama bir kere demlendi mi artık her derde deva.

* Renkli sebzeler 2017’nin de gözdeleri. Ama mor bir adım daha önde. Çünkü bu renk sebzelerin içindeki ‘antosiyanin pigmenti’, hücrelerin hasar görmesini önlüyor. 2017’ye damgasını vuracak renkli besinler şöyle sıralanıyor: Siyah pirinç, akai, mor patates, mor mısır, böğürtlen, karadut, yaban mersini, siyah üzüm, vişne, kiraz, patlıcan, mor lahana, reyhan.

* Japon mutfağı yine baş tacı ama suşi yok. 2017 için önerilen Japon kahvaltı tabağında şu yiyecekler yer alıyor: Susam, pirinç keki mochi, çiğ somon, çiğ yeşil sebzeler, yosun ve ekşi erik turşusu.

* Birçok şeyi çiğ tüketmeyi öneren trend belirleyicileri, bunun tatsız tuzsuz bir şey olacağının farkına varmışlar ki ilginç tatlandırıcılar önermişler. Bunların en başında acıbiber turşusu geliyor. Burada biraz övünmek istiyorum. Eşim bu acıbiber turşusunu iki yıldır yapıyor ve bizim evde ızgara etlerin yanında kullanılıyor. Eşim işi büyüttü, kuru domates ve acı biberle, ayva ve acı biberle çeşitli tatlandırıcılar yaptı.

* Siyah sarımsak püresi de 2016’nın gözde tatlandırıcıları arasında yer alacak. Bu işin meraklılarına, Kastamonu’da bir girişimcinin siyah sarımsak püresi üretimine başladığını müjdelerim. Nar ekşisi de 2017’nin tatlandırıcıları arasında yerini alıyor. Mango turşusu, acı muz ketçabı da bu yılın moda yiyecekleri arasında.

* 2017’nin en gözde meyvelerinden biri de hindistancevizi. Özellikle suyunun kana kana içilmesi öneriliyor. Bu suyun içindeki vitamin ve minerallerin yaşlanmayı yavaşlattığı öne sürülüyor. Tabii yağını, tozunu, ununu da unutmamak gerek.

* Artık birçok şey evde yapılmaya başlayacak. Örneğin katkılı yoğurt yerine, evde yapılan yoğurtlar yenecek. Herkes kendi reçelini yapacak. Makarna hamuru evde yoğrulacak. Ekmekler ekşi mayayla evde pişirilecek. Turşu kurulacak.