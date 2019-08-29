Şanlıurfa yöresine ait olan semsek görünümü olduğu kadar lezzeti de güzel olan yöresel bir yemek. Tarifi ve yapılışı basit olan bu yemeğimizde kullandığınız malzemeler ne kadar doğal olursa yemeğin tadı da o kadar güzelleşecektir. İşte semsek tarifi…
Hamuru için:
Kızartmak için:
Öncelikle geniş bir tavaya biraz zeytinyağı ve doğranmış soğanları ilave edin.
Soğanı biraz kavurduktan sonra eti ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.
En son kapağını kapatmadan önce doğradığınız maydanozları ekleyin bir iki karıştırın ve kenarda dinlendirin.
Ardından hamur malzemelerini bir kaba alın ve yoğurmaya başlayın.
Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve merdane yardımıyla avuç içi büyüklüğünde açın.
Açılan hamurlara iç harcı eşit bir şekilde dağıtın ve hamurun kenarları üst üste gelecek şekilde sıkı kapatıp kenarlarını parmağınızla bastırın.
Kızgın yağda her birini arkalı önlü kızartın.
Kızarttıktan sonra yağını bir kağıt havlu yardımıyla çektirin ve servis edin. Afiyet olsun…