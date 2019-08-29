Semsek tarifi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Semsek tarifi
ORTA ZORLUKTA

Semsek tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Semsek tarifi

Şanlıurfa yöresine ait olan semsek görünümü olduğu kadar lezzeti de güzel olan yöresel bir yemek. Tarifi ve yapılışı basit olan bu yemeğimizde kullandığınız malzemeler ne kadar doğal olursa yemeğin tadı da o kadar güzelleşecektir. İşte semsek tarifi…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 500 gram kıyma
  • Yarım demet maydanoz
  • 4 adet kuru soğan
  • 1 yemek kaşığı isot
  • 1 tutam karabiber
  • 1 tutam kimyon
  • 1 tutam tuz

Hamuru için:

  • 1 tutam tuz
  • 3 su bardağı un
  • 1 yumurta

Kızartmak için:

  • Sıvı yağ

Hazırlanışı

Öncelikle geniş bir tavaya biraz zeytinyağı ve doğranmış soğanları ilave edin.

Soğanı biraz kavurduktan sonra eti ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin.

En son kapağını kapatmadan önce doğradığınız maydanozları ekleyin bir iki karıştırın ve kenarda dinlendirin.

Ardından hamur malzemelerini bir kaba alın ve yoğurmaya başlayın.

Hazırladığınız hamuru ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın ve merdane yardımıyla avuç içi büyüklüğünde açın.

Açılan hamurlara iç harcı eşit bir şekilde dağıtın ve hamurun kenarları üst üste gelecek şekilde sıkı kapatıp kenarlarını parmağınızla bastırın.

Kızgın yağda her birini arkalı önlü kızartın.

Kızarttıktan sonra yağını bir kağıt havlu yardımıyla çektirin ve servis edin. Afiyet olsun…

Üç öğün yenir de yine bıkılmaz: Yumurtalı ekmek
daha fazla video için
Fotoğraf: Alamy
semsek nasıl yapılır semsek tarifi yöresel lezzetler
YazarlarTüm Yazarlar

Bugün Ne Pişirsem

  • Pazartesi
  • Salı
  • Çarşamba
  • Perşembe
  • Cuma
  • Cumartesi
  • Pazar

Lezizz Öneriler

Focaccia (İtalyan pidesi) tarifi

Haşhaşlı lokum tarifi

Etli ekmek tarifi

Pırasalı tart tarifi