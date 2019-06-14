Semizotu yemeği nasıl yapılır?
Yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden olan semizotu, pazar ve market raflarında yer aldı. Anayurdu Hindistan olan semizotu, ülkemizde de sıklıkla tüketiliyor. Semizotunun hem yemeği hem de salatası, çok seviliyor. Peki, semizotu yemeği nasıl yapılır?
Pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotu tam bir şifa kaynağı. Besin değerinin çok fazla düzeyde olduğu semizotu, sebzeler içinde en fazla omega-3 değerine sahip olan sebze olarak biliniyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini bakımından da zengin olan semizotunun yemeği için gerekli malzemeleri ve yapılması gerekenleri derledik.
Semizotu genellikle köküyle birlikte sökülüp, o şekilde satıldığı ve yerde yetişen bir bitki olduğu için oldukça topraklıdır, bu nedenle iyi temizlenmesi gerekir.
Malzemeler:
1 adet soğan
1 su bardağı su
1 demet semizotu
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay bardağı pilavlık bulgur
Tuz
Üzeri için:
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak
Hazırlanışı:
Semizotlarını güzelce yıkayıp sularının süzülmesi için bir kenara alın.
Soğanı soyup yemeklik doğrayın.
Sıvı yağı bir tencereye alıp ocağı açın.
Doğradığınız soğanları tencerenin içine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.
Daha sonra salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
Semizotlarını tencereye ekleyip 2 dakika kavurduktan sonra bulguru da ekleyin.
Bulgurun üzerine suyunu sıcak olarak ekleyip tuzunu ayarladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.
Semizotu yemeğinizi kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirin.
Semizotu yemeğiniz hazır, dilerseniz sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt ile hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.