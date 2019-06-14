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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
14.06.2019 - 17:17, Son Güncelleme:

Semizotu yemeği nasıl yapılır?

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Semizotu yemeği nasıl yapılır?

Yaz mevsiminin en sevilen sebzelerinden olan semizotu, pazar ve market raflarında yer aldı. Anayurdu Hindistan olan semizotu, ülkemizde de sıklıkla tüketiliyor. Semizotunun hem yemeği hem de salatası, çok seviliyor. Peki, semizotu yemeği nasıl yapılır?

Pek çok yerde yetişebilme özelliğine sahip olan semizotu tam bir şifa kaynağı. Besin değerinin çok fazla düzeyde olduğu semizotu, sebzeler içinde en fazla omega-3 değerine sahip olan sebze olarak biliniyor. Demir, kalsiyum, potasyum ve C vitamini bakımından da zengin olan semizotunun yemeği için gerekli malzemeleri ve yapılması gerekenleri derledik.

Semizotu genellikle köküyle birlikte sökülüp, o şekilde satıldığı ve yerde yetişen bir bitki olduğu için oldukça topraklıdır, bu nedenle iyi temizlenmesi gerekir.

Yoğurtlu semizotu salatası tarifi
Yoğurtlu semizotu salatası tarifi

Malzemeler:
1 adet soğan
1 su bardağı su
1 demet semizotu
1 yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım çay bardağı pilavlık bulgur
Tuz
Üzeri için:
1 kase yoğurt
2 diş sarımsak

Semizotu salatası tarifi
Semizotu salatası tarifi

Hazırlanışı:
Semizotlarını güzelce yıkayıp sularının süzülmesi için bir kenara alın.
Soğanı soyup yemeklik doğrayın.
Sıvı yağı bir tencereye alıp ocağı açın.
Doğradığınız soğanları tencerenin içine ilave edip pembeleşinceye kadar kavurun.
Daha sonra salçayı ekleyip kavurmaya devam edin.
Semizotlarını tencereye ekleyip 2 dakika kavurduktan sonra bulguru da ekleyin.
Bulgurun üzerine suyunu sıcak olarak ekleyip tuzunu ayarladıktan sonra tencerenin kapağını kapatın.
Semizotu yemeğinizi kısık ateşte bulgurlar şişip yumuşayana kadar pişirin.
Semizotu yemeğiniz hazır, dilerseniz sarımsaklı ya da sarımsaksız yoğurt ile hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Taratorlu semizotu salatası tarifi
Taratorlu semizotu salatası tarifi

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