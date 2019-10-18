Sembusek tarifi

Sembusek, Mardin mutfağına ait enfes bir hamur işi. Kısaca kapalı bir lahmacun olarak tanımlayabileceğimiz sembuseğin lahmacundan farkı fırınlamadan önce hamuruna yumurta sürülmesi. Bu enfes yemeğin tarifini sizin için araştırdık. Biz denedik bayıldık, sizin de çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…
Hamuru için:
İç harcı için:
Üzerine sürmek için:
Hamur malzemelerini derin bir kapta karıştırıp güzelce yoğurun.
Hamuru bir kenara alıp 15 dakika kadar dinlendirin.
Bu esnada iç harcınızı hazırlayın.
Soğan, sarımsak, domates ve biberi mutfak robotundan geçirin.
İçine kıymayı ve salçaları ilave edin.
Son olarak baharatları da ekleyip tüm malzemeyi iyice harmanlayın.
Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp yemek tabağı büyüklüğünde açın.
Bir tarafına kıymalı harçtan koyup D harfi şeklinde kapatın ve kenarını bir rulet yardımıyla kesin.
Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.
Yanında ayranla sıcak servis edin.