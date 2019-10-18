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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Hamur İşi Tarifleri>Sembusek tarifi
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Sembusek tarifi

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Sembusek tarifi

Sembusek, Mardin mutfağına ait enfes bir hamur işi. Kısaca kapalı bir lahmacun olarak tanımlayabileceğimiz sembuseğin lahmacundan farkı fırınlamadan önce hamuruna yumurta sürülmesi. Bu enfes yemeğin tarifini sizin için araştırdık. Biz denedik bayıldık, sizin de çok beğeneceğinize eminiz. Afiyet olsun…

  • Fırında
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

Hamuru için:

  • 5 su bardağı un
  • 2,5 su bardağı ılık su
  • 1 paket yaş maya
  • 1 tatlı kaşığı tuz

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 5 adet kuru soğan
  • 3 adet sivri biber
  • 4 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 diş sarımsak
  • 1,5 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı pul biber

Üzerine sürmek için:

  • 1 yumurtanın sarısı

Hazırlanışı

Hamur malzemelerini derin bir kapta karıştırıp güzelce yoğurun.

Hamuru bir kenara alıp 15 dakika kadar dinlendirin.

Bu esnada iç harcınızı hazırlayın.

Soğan, sarımsak, domates ve biberi mutfak robotundan geçirin.

İçine kıymayı ve salçaları ilave edin.

Son olarak baharatları da ekleyip tüm malzemeyi iyice harmanlayın.

Hamurdan portakal büyüklüğünde parçalar koparıp yemek tabağı büyüklüğünde açın.

Bir tarafına kıymalı harçtan koyup D harfi şeklinde kapatın ve kenarını bir rulet yardımıyla kesin.

Fırın tepsisine yerleştirdiğiniz hamurların üzerine yumurta sarısı sürün.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp tepsiyi fırına verin.

Yanında ayranla sıcak servis edin.

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Fotoğraf: Alamy
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