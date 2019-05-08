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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mutfak Tüyoları
08.05.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Şekerpare nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı Hindistan cevizli şekerpare tarifi

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Şekerpare nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı Hindistan cevizli şekerpare tarifi

Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de şekerpare tatlısı oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, Hindistan cevizli şekerparenin malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını verdi. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte Arda’nın Mutfağı Hindistan cevizli şekerpare tarifi

Hindistan Cevizli Şekerpare Tarifi

Malzemeler:
250 gram tereyağı
1 su bardağı toz Hindistan cevizi
2 adet yumurta
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yumurta sarısı
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu

ŞEKERPARENİN VİDEOLU YAPILIŞI

Şerbet için:

Bir tencereye su ve şekeri ekleyin ve kaynatın. Ateşten almaya yakın limon suyunu ilave edin.

Şekerpare için:

Un, irmik, toz badem ve kabartma tozunu harmanlayın, ortasını havuz olacak şekilde açın, tereyağı ve pudra şekerini ekleyin ve yoğurun.

Yumurtaları ekleyin ve pürüzsüz oluncaya kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar kopararak yuvarlayın, bir fırın tepsisine dizin ve ortalarına fındık yerleştirip, bastırın.

180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika altın sarısı renge gelinceye kadar pişirin.

Fırından çıkan şekerparelerin üzerine ılık şerbeti dökün ve çekmesini sağlayın.

Soğuduktan sonra fazla şerbeti dökün ve servis edin.

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