Şekerpare nasıl yapılır? Arda’nın Mutfağı Hindistan cevizli şekerpare tarifi
Arda'nın Ramazan Mutfağı programının 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yapılan tariflerden biri de şekerpare tatlısı oldu. Ünlü şef Arda Türkmen, Hindistan cevizli şekerparenin malzemeleri, tarifi ve püf noktalarını verdi. Peki şekerpare nasıl yapılır? İşte Arda’nın Mutfağı Hindistan cevizli şekerpare tarifi
Hindistan Cevizli Şekerpare Tarifi
Malzemeler:
250 gram tereyağı
1 su bardağı toz Hindistan cevizi
2 adet yumurta
3 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Yumurta sarısı
Şerbeti için:
2,5 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
3-4 damla limon suyu
ŞEKERPARENİN VİDEOLU YAPILIŞI
Şerbet için:
Bir tencereye su ve şekeri ekleyin ve kaynatın. Ateşten almaya yakın limon suyunu ilave edin.
Şekerpare için:
Un, irmik, toz badem ve kabartma tozunu harmanlayın, ortasını havuz olacak şekilde açın, tereyağı ve pudra şekerini ekleyin ve yoğurun.
Yumurtaları ekleyin ve pürüzsüz oluncaya kadar yoğurmaya devam edin.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar kopararak yuvarlayın, bir fırın tepsisine dizin ve ortalarına fındık yerleştirip, bastırın.
180 derecede önceden ısıtılmış fırında 25-30 dakika altın sarısı renge gelinceye kadar pişirin.
Fırından çıkan şekerparelerin üzerine ılık şerbeti dökün ve çekmesini sağlayın.
Soğuduktan sonra fazla şerbeti dökün ve servis edin.
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